Sephora: Il calendario dell’avvento estivo del marchio fa rumore e rende felici!

Sephora vende una vasta gamma di prodotti di bellezza. Troverete una vasta scelta di cosmetici, profumi, prodotti per la cura della pelle. Inoltre, il marchio offre anche prodotti per capelli, senza dimenticare gli accessori di bellezza.

Sephora, l’indirizzo imprescindibile per gli articoli di bellezza

Possiamo dire che Sephora è ricca di esperienza nella vendita di prodotti di bellezza e cosmetici. Infatti, ha un approccio abbastanza particolare nel suo sistema di marketing, che rende l’esperienza di acquisto unica per ogni consumatore. Ogni negozio di questo marchio promette un’accoglienza calorosa e uno spazio di acquisto divertente.

Sono disponibili consigli da esperti per ogni cliente, senza dimenticare i test dei prodotti con campioni. Non è raro trovare workshop di trucco nei negozi di questa catena. Oltre ai negozi fisici, il sito web di Sephora e la loro applicazione mobile facilitano molto gli acquisti vari.

È disponibile un servizio di consegna per gli acquisti online. Il programma fedeltà che questo marchio ha messo in atto ha contribuito anche al suo lancio. Si tratta infatti del “sephora beauty insider”. Questo principio consente ai clienti di accumulare punti con ogni acquisto.

A partire da questo, i clienti più fedeli possono approfittare di varie promozioni o ricevere campioni gratuiti. Sephora è diventata la meta preferita per coloro che vogliono godere di vari prodotti di alta gamma. E non è tutto, per coloro che si avvicinano al mondo del trucco, i professionisti sono lì per consigliarti.

Sephora: l’offerta inedita che fa impazzire e rende felici

Ovunque su internet, Sephora fa impazzire, in particolare su Tik-Tok. Mentre la maggioranza sceglie di fare promozioni classiche per l’estate, il marchio ha deciso di fare le cose in modo diverso. Per viziare i suoi clienti e sorprenderli con la loro originalità, ha optato per il calendario dell’avvento. Sì, un calendario dell’avvento prima di Natale… perché no?

Tutto in questa offerta è invitante non solo per i prezzi, ma anche per i prodotti. Ricordiamoci del principio del calendario dell’avvento: una casella, un regalo. Ogni piccola finestra di questo calendario estivo corrisponde quindi a un prodotto a prezzo regalo. Molti di questi prodotti tanto attesi sono già in evidenza sui social media da diverse utenti. Tra questi prodotti, abbiamo il Nourishing Flow body cream di KENZOKI.

Inoltre, c’è il granito esfoliante corpo Monoï che fa parte della SEPHORA COLLECTION. È disponibile anche il famoso bronzer cremoso Baked Stick di MILK MAKEUP. E non dimentichiamo l’acqua profumata per capelli e corpo di MOROCCANOIL. Ma non è finita! Anche il balsamo labbra multiplo al melone 101 Ointment di LANOLIPS è incluso in questo calendario particolare.

Per la bellezza dei nostri piedi, Sephora propone la maschera rigenerante per i piedi Rosé Toes, PATCHOLOGY. Soprattutto, non dimentichiamo le famose gocce autobronzanti per il viso e il corpo di ISLE OF PARADISE. Infine, la crema idratante per il corpo e le mani Extreme Screen, ULTRA VIOLETTE si trova anche in una delle caselle di questo calendario.

Sephora ha pensato a tutto per quest’estate

Sephora ha davvero pensato a tutti gli essenziali di quest’estate per i suoi clienti. Tutto ciò che è incluso in questo calendario particolare sono infatti i prodotti essenziali. Sono i must da avere per trascorrere un’estate tranquilla e bellissima in tutti i sensi. Di grande qualità, ogni articolo farà la felicità di più di una persona. Se l’intero set di solito è in vendita a 99 euro, per questa occasione è solo a 55 euro .

Dove si può trovare un’offerta del genere? Potete quindi risparmiare 44 euro con questo set. Molti hanno apprezzato in particolare la nebbia per capelli e corpo. Estremamente rinfrescante, permette anche di neutralizzare i cattivi odori causati dal caldo. Grazie a questo, vi sentirete freschi per tutto il giorno e in ogni circostanza. Il set stesso è fantastico, come resistere e il prezzo è incredibile! Quindi andate nel negozio Sephora più vicino!