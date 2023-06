Senza lacci, nere e alla moda: ecco le Skechers scontate da Decathlon nei loro negozi

Le scarpe da ginnastica sono vendute come panini tutti i giorni in tutto il mondo, di diverse marche e con diverse caratteristiche, ma non c’è dubbio che sono le scarpe più vendute e che piacciono di più alle persone grazie alla comodità che offrono per molte attività quotidiane, non solo per fare sport. Oggi ti mostriamo un paio di sneakers Skechers senza lacci che stanno spopolando da Decathlon per molti motivi, tra cui uno sconto incredibile del 40% che le rende davvero convenienti… corri a prendere le tue!

Skechers è un marchio di scarpe da ginnastica che ha successo grazie ai suoi design originali e accattivanti, molto conosciute soprattutto per essere state le prime a includere luci nelle loro scarpe, che si accendono ad ogni passo, un’innovazione che ha spopolato anni fa e che continua ad essere un successo, specialmente tra i più piccoli ma anche tra gli adulti. Da Decathlon puoi trovare diversi articoli di Skechers, sempre con un’ottima rapporto qualità-prezzo che è ancora migliore.

Le sneakers Skechers senza lacci

Sono le Sneakers Slip On Opco Spring nere da uomo di Skechers, un modello che ha successo grazie al design estremamente comodo senza lacci che si adatta perfettamente al piede e ti offre il massimo comfort anche se le indossi per molte ore. Attualmente hanno uno sconto del 40% che le fa costare solo 44,99€, una cifra che sicuramente vale la pena pagare considerando che vorrai indossarle tutti i giorni e ne trarrai molto vantaggio.

Queste fantastiche sneakers Skechers senza lacci sono state appositamente progettate per camminare in città, un modello nero con cui farai sicuramente impressione e che puoi abbinare in molti modi diversi per ottenere una grande varietà di look. Tra le loro caratteristiche più interessanti ci sono anche le seguenti:

Tomaia in maglia morbida Skech-Knit senza cuciture per garantire una calzata perfetta.

per garantire una calzata perfetta. Sottopiede ventilato con Memory Foam Air-Cooled che si adatta perfettamente al piede per offrire il massimo comfort.

con Memory Foam Air-Cooled che si adatta perfettamente al piede per offrire il massimo comfort. Facili da indossare e togliere grazie all’assenza di lacci.

grazie all’assenza di lacci. Materiale traspirante ed elastico che garantisce una totale traspirabilità.

che garantisce una totale traspirabilità. Lavabili in lavatrice, il che è estremamente comodo. Controlla l’etichetta per avere chiare le raccomandazioni.

È importante tenere presente che Decathlon offre due anni di garanzia con l’acquisto di queste sneakers Skechers senza lacci, un vantaggio da non sottovalutare. Buone, belle e convenienti… non si può chiedere di più!