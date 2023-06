Senza lacci e comodissime: ecco le nuove scarpe che hanno rivoluzionato Skechers.

Le scarpe da ginnastica sono il tipo di calzature più venduto in tutto il mondo, un tipo di calzature caratterizzate dal comfort ma a cui viene prestata molta attenzione anche al design e alla funzionalità, in continua innovazione e con nuovi dettagli che le rendono veramente interessanti, sia per i bambini che per gli adulti. Oggi ti mostriamo delle nuove scarpe da ginnastica Skechers che stanno riscuotendo un grande successo grazie al fatto che non hanno lacci e sono comodissime, tanto che si adattano al piede come se fosse un guanto… corre a prenderle!

Skechers è uno dei marchi di calzature sportive più conosciuti al mondo, soprattutto quando si parla di calzature sportive dal design molto stiloso ed accattivante, e infatti molti dei suoi modelli non passano inosservati, un ingrediente che le ha fatto trionfare in tutto il pianeta. Inconfondibili sono le sue scarpe con luci che si illuminano ad ogni passo e che da molti anni fanno la felicità dei più piccoli di casa… e anche degli adulti.

Le scarpe da ginnastica Skechers senza lacci che devi provare

Si tratta delle Skechers Slip-ins: Max Cushioning – Smooth, un nuovo modello che sta facendo sensazione e che si distingue principalmente per non avere lacci, il che rende sia metterle che toglierle super veloce e semplice, con una sensazione di incredibile comfort mentre le indossi e una presa totale, perché il fatto di non avere lacci non significa che si possano sfilare. Attualmente hanno un prezzo di 130 euro nel negozio ufficiale del marchio, un investimento che vale la pena perché è un tipo di calzatura che può davvero fare molto per te.

Queste fantastiche scarpe da ginnastica Skechers senza lacci sono disponibili nelle taglie 35-40 e sono progettate per portare il comfort ad un livello superiore, con l’esclusiva tecnologia Comfort Pillow nel tallone e una parte superiore in maglia tecnica con una piattaforma di ammortizzazione ULTRA GO, oltre alla soletta Skechers Air-Cooled Goga Mat. Queste sono le loro principali caratteristiche dettagliate:

Skechers Hands Free Slip-ins , per una calzata comoda.

, per una calzata comoda. Design esclusivo Comfort Pillow che fa sì che il tallone sia comodamente sostenuto ad ogni passo.

Design di ammortizzazione Skechers Max Cushioning Elite , per un comfort e un sostegno eccezionali.

, per un comfort e un sostegno eccezionali. Soletta traspirante Skechers Air-Cooled Goga Mat con ammortizzazione ad alto ritorno di energia.

Skechers Air-Cooled Goga Mat con ammortizzazione ad alto ritorno di energia. Platetorma con ammortizzazione ULTRA GO leggera e con ritorno di energia.

Tecnologia Natural Rocker Technology per una transizione morbida dal tallone all’avampiede.

Soletta Ortholite® in schiuma con un’ammortizzazione resistente e una grande traspirabilità grazie al suo 5% di gomma riciclata.

con un’ammortizzazione resistente e una grande traspirabilità grazie al suo 5% di gomma riciclata. Suola flessibile con ottima trazione.

Spessore della piattaforma di 5 cm.

4.8/5 - (6 votes)