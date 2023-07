Sentiti come una Barbie: Bershka presenta il top che ti farà sentire la protagonista del film.

In occasione dell’uscita del film ‘Barbie’, Bershka ha lanciato una collezione di abbigliamento e accessori ispirati alla bambola più famosa al mondo. Uno dei pezzi chiave è questo top casual e chic in tonalità rosa ‘Barbie’ con un taglio super lusinghiero per donne di tutte le taglie. Non si tratta di un top qualsiasi, ma di uno stile corsetto. Una scelta molto allegra e colorata per spopolare durante i mesi caldi!

Il nuovo top ‘Barbie’ di Bershka

Risulta confezionato al 97% in poliestere e al 3% in elastan, puoi indossarlo con un paio di jeans. Se ami unire stili diversi in un unico look, questa combinazione è perfetta per creare equilibrio e armonia. Da un lato, l’eleganza e la sensualità di un corsetto e, dall’altro, il tocco disinvolto di questi jeans in tendenza. Una combinazione casuale perfetta e molto versatile da indossare in ogni occasione.

Ai fashionisti piacciono molto i look con corsetto e pantaloni wide-leg, quindi questa è una scommessa vincente. Puoi creare uno stile spettacolare per trovare un equilibrio tra ogni pezzo o per slanciare la figura. Questa combinazione offre un aspetto molto elegante ma allo stesso tempo non troppo formale.

Se non ti convince molto l’idea di indossare un corsetto, hai due opzioni. Da un lato, puoi indossarlo con una maglietta bianca sotto, ideale per un look informale e all’ultima moda. E, dall’altro lato, puoi indossarlo con una camicia bianca sopra come una camicia sovrapposta.

Tenendo tutto ciò in considerazione, è un capo della nuova collezione ‘Barbie’ di Bershka che merita un posto nel tuo guardaroba. Pensa a tutte le occasioni in cui puoi indossarlo. Per un look quotidiano comodo e stiloso, puoi optare per dei bermuda fluidi e sandali piatti con design a strisce.

Il tessuto denim è più di moda che mai, quindi puoi anche osare con una gonna midi in denim con dettaglio di apertura frontale sulla gonna e sandali con zeppa in iuta. Una gonna pareo bianca è anche un’ottima opzione, poiché questo tipo di gonna slancia e favorisce molto.

Il top è disponibile sul negozio online di Bershka al prezzo di 22,99 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla L. Sul sito puoi anche controllare la disponibilità del capo nel negozio più vicino a te.

