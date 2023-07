Semplifica la tua giornata con la scopa a vapore di Lidl a meno di 70 €

Il gigante tedesco non ha bisogno di presentazioni.

Per avere qualità a prezzi accessibili, pensa direttamente a Lidl.

È noto per offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi imbattibili. Quando ci si riferisce al vasto catalogo, bisogna considerare tutte le attrezzature per la casa.

Oggi, 20 giugno, la marca propone nuovi articoli. Puoi trovarli direttamente sul loro sito o recarti direttamente in negozio. In questa categoria di nuovi prodotti indispensabili per la casa, troverai la scopa a vapore e anche quella senza fili di Silvercrest.

La scopa a vapore di Lidl

Lidl realizza anche importanti vendite grazie ai suoi elettrodomestici, che sono prodotti di buona qualità a prezzi ragionevoli. Recentemente, hanno rimesso in vendita una scopa a vapore. Si tratta della scopa a vapore XXL del marchio Vileda molto apprezzata dai clienti del negozio.

Focalizzato sulla scopa a vapore Vileda

Questo apparecchio è in grado di eliminare da solo, senza l’aggiunta di alcun prodotto, quasi il 99% dei batteri. Non preoccuparti, non importa il tipo di pavimento che hai:

piastrelle

parquet

moquette

È adatto a tutti i tipi di pavimento. Sarà tuo compito adattare il modo di usarlo in base al tuo pavimento. Ha un serbatoio d’acqua da 400 ml, perfetto per pulire ampie superfici. Inoltre, questo serbatoio ha la particolarità di riscaldarsi rapidamente. Per farlo scaldare, stai tranquillo, non dovrai aspettare 15 minuti, in meno di un minuto l’acqua sarà già calda. È altrettanto pratico per grandi superfici perché il suo cavo di alimentazione misura 7 m di lunghezza. Potrai fare le pulizie in tutta tranquillità.

Oltre alla scopa, tra gli accessori dell’apparecchio ci sono 2 coperture in microfibra.

Il prezzo

Dopo aver presentato in dettaglio le caratteristiche di questo nuovo prodotto, ti starai chiedendo a quanto viene venduto da Lidl. Questo modello XXL, che consente di pulire superfici molto grandi e si adatta a tutti i tipi di pavimento, viene venduto al prezzo di 69,99 €. Non è un prodotto esclusivo di Lidl, puoi trovarlo anche in vendita su Amazon. Tuttavia, sul gigante del commercio elettronico sarà venduto a 90 €. Vedi che c’è una differenza significativa.

Scegli il distributore tedesco per avere i migliori prodotti a basso costo e risparmiare. Inoltre, va notato che Lidl offre una garanzia di 2 anni. Se non sei convinto da questo modello, puoi optare per un modello senza fili. Anche il Silvercrest è tornato in grande stile da Lidl.

La scopa senza fili di Silvercrest

È una versione di fascia media del modello Dyson. Su questo modello troverai un motore sul manico e una spazzola lunga. È senza fili e senza sacchetto. Non dovrai preoccuparti della superficie della tua stanza o aspettare di svuotare la borsa prima di pulire. Può essere utilizzato in due modi diversi. Il primo in modo classico come aspirapolvere normale e il secondo come aspirapolvere portatile. La seconda versione è molto più pratica per raggiungere angoli più difficili da raggiungere.

Oltre alle due modalità di utilizzo, ha anche due modalità di aspirazione. Uno con un’autonomia di 25 minuti e l’altro con 45 minuti. Il filtro HEPA-13 che possiede permette di emettere aria filtrata. All’acquisto, troverai oltre all’aspirapolvere:

una spazzola elettrica per il pavimento

una spazzola per la polvere

un beccuccio

un adattatore di alimentazione

un supporto da parete

Questo aspirapolvere ha lo stesso prezzo del modello a vapore XXL Vileda, ossia 69,99 €. Un prezzo davvero molto abbordabile per questo 2 in 1 compatibile con tutte le superfici. Tuttavia, se lo ritieni ancora limitato, puoi trovare la versione 3 in 1 sempre da Lidl al prezzo di 149 €.

Non aspettare oltre, il modello a vapore Vileda è disponibile da oggi da Lidl. Non esitare a recarti in negozio per provarlo.