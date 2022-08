Semestre forte spinge Carlsberg a zero

Gruppo di birrerie danesi Carlsberg ha superato i livelli di vendita pre-pandemia e ora può puntare a un prossimo obiettivo: diventare carbon neutral.

Birre al posto delle macchine

Il terzo gruppo di birra più grande del mondo ha avuto una buona prima metà del 2022. Nonostante le sfide (il produttore di birra danese è fortemente esposto a Ucraina e Russia), Carlsberg ha superato di gran lunga i livelli pre-pandemia del 2019. Inoltre, l’azienda afferma di esserlo non subendo alcun impatto dell’aumento dell’inflazione sui suoi risultati.

Le vendite sono aumentate del 23,6% a 35,4 miliardi di corone danesi (4,8 miliardi di euro), fortemente favorito dall’effetto cambio positivo. Il volume della birra venduta è aumentato dell’8,9 %, con l’Europa occidentale che ha venduto il 10,2 % in più di birra e l’Asia il 13,2 % in più. “Quando le persone spendono meno in vacanza, in auto o in un frigorifero nuovo, vogliono almeno bere una birra premium alla fine della giornata”, ha detto il CEO Cees ‘t Hart al quotidiano olandese FD.

Carlsberg ha dovuto cancellare circa 10,4 milioni di corone (1,5 milioni di euro) in Russia e Ucraina a causa della guerra, che ha contribuito a far chiudere l’utile netto appena sotto lo zero. La ripresa nel settore dell’ospitalità e la forte performance in Asia hanno determinato una forte crescita dell’utile operativo (+ 35,9%), ma ciò è stato in parte compensato dai maggiori costi per i prezzi delle materie prime e dell’energia.

Nuovo programma di sostenibilità

Carlsberg sta inoltre lanciando un nuovo programma di sostenibilità chiamato “Together Towards ZERO and Beyond”, con il quale il produttore di birra punta ora a un’emissione netta di carbonio pari a zero entro il 2040. Con il programma precedente, il gruppo danese ha già ridotto di 40 le emissioni di carbonio % e consumo di acqua per ettolitro di birra del 21 % dal 2015.

Il CEO ‘t Hart conclude che “Vogliamo consentire ai consumatori di gustare un’ottima birra lasciando la minor impronta di carbonio possibile. Per fare questo, non lasciamo nulla di intatto, dal grano e l’acqua che usiamo per preparare, al riciclaggio di bottiglie e lattine vuote una volta che ti sei gustato la tua birra. Questa è la cosa giusta da fare, per il nostro business e per la società”.