Sembrano di Zara Home, ma sono le stoviglie virali di Lidl: tornate in magazzino e pronte a esaurirsi di nuovo!

Se stai cercando di rinnovare il look della tua tavola per la stagione estiva, non devi necessariamente spendere una fortuna o cercare nei negozi di decorazione di lusso. Infatti, una delle migliori opzioni la trovi in uno dei supermercati di riferimento: Lidl. Quest’estate, Lidl delizia di nuovo i suoi clienti, riportando in vendita uno dei suoi servizi di piatti più popolari, che non ha nulla da invidiare alle collezioni di marchi come Zara Home.

Con colori tenui, motivi delicati e un tocco che unisce stile mediterraneo e nordico, questo servizio di piatti è perfetto sia per gli appassionati di design, sia per chi desidera cambiare l’aspetto della propria cucina senza spendere cifre esorbitanti. Già precedentemente andato a ruba, ora che è tornato disponibile online, la sua richiesta è destinata a esaurirsi di nuovo. Il suo design elegante unito a un prezzo abbordabile sta convincendo tutti a comprarlo immediatamente. Quindi, è meglio fare in fretta!

Infatti, disporre di un servizio di piatti bello ed elegante può trasformare qualsiasi pasto in un’esperienza unica, sia per l’uso quotidiano che per le cene con gli ospiti. Il servizio di piatti di Lidl offre un equilibrio perfetto tra funzionalità e stile. Ecco perché sta riscuotendo tanto successo e cosa lo rende così speciale.

Il servizio di piatti virale di Lidl che sta andando a ruba

La prima cosa che colpisce di questo servizio di piatti è il suo design unico. Non è facile trovare un set di piatti che combinino una personalità così forte con un’estetica così raffinata. La collezione, firmata dal marchio Tognana, comprende 18 pezzi decorati con motivi geometrici in toni pastello: blu cielo, giallo senape e verde menta, che ricordano le ceramiche artigianali spesso viste nei negozi di decorazione di lusso.

Non solo i disegni sono attraenti, ma sono anche vari. Ogni dimensione di piatto ha il suo design unico, creando un effetto dinamico senza risultare eccessivo. Nel complesso, l’effetto è esteticamente armonioso e fresco, ideale sia per l’uso quotidiano, sia per incontri con amici o per occasioni speciali.

Una qualità che va oltre l’estetica

Oltre alla bellezza del design, i piatti sono realizzati in porcellana di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo è particolarmente importante per chi usa il servizio di piatti quotidianamente. Perché non tutti vogliono avere un servizio di piatti riservato solo per le occasioni speciali. Questo servizio di piatti può essere utilizzato tutti i giorni senza problemi.

Inoltre, è adatto per lavastoviglie e microonde, due caratteristiche molto apprezzate. Il poter riscaldare il cibo direttamente nel piatto o mettere i piatti sporchi in lavastoviglie senza preoccupazioni fa la differenza. Questi dettagli pratici rendono il servizio di piatti di Lidl una scelta perfetta.

Contenuto del set e dimensioni

Il set comprende 6 piatti piani di 27 cm, 6 piatti fondi di 20 cm e 6 piatti da dessert di 19 cm, sufficienti per qualsiasi pasto o riunione familiare. Le dimensioni sono generose, soprattutto per il piatto piano, che lo rende perfetto per presentazioni più elaborate o cene speciali.

La distribuzione dei colori è anch’essa equilibrata. Ci sono tre diversi disegni, che si ripetono per ciascun tipo di piatto, permettendo di mescolare e abbinare per creare una tavola vivace ma con una coerenza visiva. Un modo semplice per dare un tocco nuovo ai tuoi pasti senza dover fare grandi investimenti.

Un prezzo accessibile e scontato

Un altro motivo per il suo successo è il prezzo. Il prezzo originale era di 44,99 euro, ma ora è sceso a 42,99 euro. Un totale di 18 pezzi, con un design eccezionale, resistente e con quell’aria sofisticata che potresti trovare in negozi più costosi.

Se hai già cercato servizi di piatti simili in altri negozi di decorazione, saprai che i prezzi non scendono mai sotto gli 80 o 100 euro. Qui, hai praticamente la stessa cosa, ma a un prezzo molto più conveniente. E questo, oggi, è quasi un lusso.

Però, è meglio fare in fretta. Questo servizio di piatti non è nuovo in Lidl: è già stato in vendita in precedenza e si è esaurito molto rapidamente. Ora che è tornato, le scorte stanno diminuendo, soprattutto considerando che è disponibile solo online. Se vedi che è disponibile, ti consigliamo di non esitare troppo e di prenderlo prima che si esaurisca di nuovo. Cosa stai aspettando? Se vuoi che la tua tavola si vesta di eleganza e stile quest’estate, scegli il servizio di piatti più bello di tutti, solo da Lidl.