Sembra un North Face ma è da Decathlon: il giubbotto perfetto per il freddo

Cuando llega l’inverno e le montagne si coprono di neve, molti di noi approfittano per scappare a praticare il nostro sport preferito: lo sci. Ma per godere appieno di questa attività, non abbiamo bisogno solo di un buon paio di sci e di un paio di occhiali da sole, ma anche di un cappotto che ci protegga dal freddo, dal vento e dall’umidità. E non c’è niente di peggio che avere freddo sulla neve e finire con le ossa congelate. Prendi nota, perché abbiamo trovato per te il cappotto che sembra un North Face ma è di Decathlon, perfetto per il freddo.

Il cappotto perfetto per il freddo di Decathlon

Ora che è arrivato l’inverno, potrebbe essere difficile trovare un cappotto che sia davvero caldo ma che abbia anche un design alla moda. Non c’è bisogno di cercare altrove e nemmeno di spendere una fortuna per modelli di marche come North Face, perché abbiamo trovato il cappotto perfetto e si trova da Decathlon.

Si tratta della giacca da sci e neve impermeabile semi-lunga per donna Wedze 100 di Decathlon. Questa giacca ha tutto ciò di cui hai bisogno per sciare con comodità e stile, e ha anche un prezzo molto più accessibile rispetto a modelli simili di altre marche.

La prima cosa che colpisce di questa giacca è il suo design moderno ed elegante, con una lunghezza media che copre i fianchi e un collo alto che avvolge il viso. Il suo colore bianco è molto facile da abbinare a qualsiasi pantalone o accessorio, e ha anche un dettaglio molto chic: una pelliccia sintetica rimovibile sul cappuccio che le dà un tocco di glamour.

Ma la cosa migliore di questa giacca non è solo il suo aspetto, ma anche le sue caratteristiche tecniche. È realizzata con una membrana impermeabile da 10.000 mm (Schmerber), che ti garantisce una buona resistenza all’acqua e al vento. Inoltre, ha doppie strati di imbottitura che ti offrono un calore ottimale per poterla indossare fino a -15 °C. E per di più, ha una gonna antineve e una regolazione sui polsini per evitare che entri la neve all’interno.

La giacca ha anche quattro tasche molto pratiche: due per le mani, una per lo skipass e una interna per riporre i tuoi oggetti personali. Tutte dotate di zip per maggiore sicurezza.

E infine, ma non meno importante, questa giacca è molto facile da curare. Basta lavarla in lavatrice a 30 °C, programma sintetico, e asciugarla in orizzontale o in asciugatrice (preferibilmente). Ricorda però di lavare la pelliccia sintetica separatamente.

Cosa stai aspettando per prendere questa giacca? Non solo ti sentirai comoda e protetta sulla neve, ma avrai anche uno stile impeccabile e ad un prezzo di 79,99 euro, quindi non lasciartela sfuggire. Le temperature potrebbero scendere drasticamente e sicuramente ne avrai bisogno.

4/5 - (4 votes)