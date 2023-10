Sembra un capo della North Face ma è di Decathlon: il cappotto più caldo per il freddo

Si avvicina la stagione fredda, qualcosa molto desiderata in alcune zone in cui, nel pieno del mese di ottobre, si sta attraversando un’ondata di caldo, come nelle Canarie, ma presto le temperature scenderanno e sarà necessario ricorrere a giacche, coperte, riscaldamento e molte altre soluzioni per non sentire freddo né in casa né all’esterno. Oggi ti mostriamo una giacca di Decathlon che sembra uscita dal catalogo di North Face ma che è del negozio francese, un capo che diventerà il tuo miglior alleato contro il freddo… ed è a un prezzo stracciato!

Nell’ampio catalogo di Decathlon puoi trovare tutto il necessario per proteggerti dal freddo in montagna o per strada, e anche dalla pioggia, dalla neve e praticamente da qualsiasi altro fenomeno atmosferico. La catena francese ha successo in Italia e in molti altri paesi grazie alla sua ampia varietà di prodotti e marchi, oltre che per la sua eccellente rapporto qualità-prezzo.

La giacca di Decathlon che potrebbe essere di North Face

Si tratta della giacca da sci e neve impermeabile Uomo Wedze Ski-P JKT100, un capo di abbigliamento che ti sarà molto utile quest’inverno per combattere il freddo, soprattutto se solitamente vai in montagna o scii sulla neve, poiché è stata appositamente progettata per fornirti una buona temperatura anche se quella reale è fino a -10ºC. Attualmente ha un prezzo di soli 39,99 euro, un affare considerando tutto ciò che offre ha un valore molto più elevato di quella cifra.

Questo fantastico giaccone di Decathlon è una giacca calda che presenta un isolamento in fibra di poliestere riciclato e impermeabile, con caratteristiche così interessanti come quelle che elenchiamo di seguito:

Polsini regolabili per evitare che entri freddo, pioggia, neve o altro.

per evitare che entri freddo, pioggia, neve o altro. Falda paraneve.

4 tasche distribuite in tasca per il forfait sulla manica, due tasche chiuse per le mani e una tasca interna.

distribuite in tasca per il forfait sulla manica, due tasche chiuse per le mani e una tasca interna. Isolamento in fibra di poliestere riciclato, con spessore rinforzato per temperature fino a -10ºC.

Membrana di 10.000 schmerber e cuciture principali stagne per garantire una completa impermeabilità .

. Vestibilità regolare, i lati hanno una caduta retta e rimangono paralleli senza seguire la forma del petto.

Grazie al suo volume interno, puoi indossare questa giacca con un primo e secondo strato tecnico.

Questo giaccone di Decathlon è stato realizzato con la tecnica Dope Dye, attraverso la quale la tintura dei tessuti avviene in massa per non sprecare troppa acqua, integrando i pigmenti di colore nel filo stesso nel momento della produzione. Un metodo amico dell’ambiente.

