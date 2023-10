Sembra di Helly Hansen ma è di Decathlon: il perfetto impermeabile per la pioggia.

Se sei uno di quelli che ama navigare o praticare sport acquatici, sai quanto sia importante avere una buona giacca impermeabile che ti protegga dal vento e dalla pioggia, che sarà anche utile per quei giorni nuvolosi in cui potresti essere colto alla sprovvista dalla pioggia. Ma non è necessario spendere una fortuna per un capo di marca per godere del comfort e della qualità di cui hai bisogno. Da Decathlon, puoi trovare il perfetto impermeabile per la pioggia che sembra di Helly Hansen ed è un successo nei loro negozi.

Decathlon ha il perfetto impermeabile per la pioggia

L’impermeabile che sta spopolando in questi giorni da Decathlon non è altro che la giacca impermeabile cortavento per vela uomo Sailing 100, un capo progettato dai naviganti per i naviganti, che ti offre tutto ciò che cerchi in una giacca da vela: impermeabilità, traspirabilità, leggerezza e facilità di regolazione, ma che puoi tranquillamente usare anche nella tua vita quotidiana.

Questa giacca ha un collo alto che ti copre bene dal freddo e dall’acqua, e una cerniera centrale con patta interna e inserto per proteggerti dal vento e dall’acqua. Inoltre, ha una patta di tessuto morbido nella parte superiore del collo per proteggere il mento. Il suo componente idrorepellente fa scivolare l’acqua sulla stoffa, e le sue cuciture sono al 100% impermeabili.

La giacca è dotata anche di due tasche con cerniera sul davanti, dove puoi mettere le mani o riporre oggetti, e una tasca interna sul petto sinistro chiusa con una striscia in velcro. Ha anche un cappuccio regolabile.

La giacca impermeabile cortavento per vela uomo Sailing 100 è disponibile in vari colori: verde, blu navy, blu rosso e senape. Puoi scegliere la taglia che meglio si adatta a te, dalla S alla XXL. Ha una vestibilità dritta e una lunghezza media, quindi ti starà bene sia se sei alto che se sei basso.

Per prenderti cura della tua giacca e conservarne l’effetto idrorepellente, ti consigliamo di limitare i lavaggi e seguire le istruzioni sull’etichetta. Chiudi tutte le cerniere e le patte, svuota le tasche e gira il capo al rovescio per lavarlo. Puoi lavarlo con un programma sintetico a 30 o 40 °C con il normale detersivo. Non usare ammorbidente o candeggina. E molto importante: scegli

