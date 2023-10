Sei stanca di non trovare la tua tonalità ideale? Zara ha la soluzione con la sua crema idratante colorata e il selettore di sottotoni.

Se non sai quale tonalità di pelle hai o quali prodotti dovresti acquistare, Zara ha la soluzione per te con la sua crema idratante.

La cosa migliore è che prima ti fa un test chiedendoti quale è il colore della tua carnagione per offrirti il prodotto con la tua sottotonalità ideale.

Zara ha la soluzione per te con la sua crema idratante colorata

Le sottotonalità si intendono come le sfumature che si apprezzano all’interno di una stessa tonalità di pelle. Conoscere la propria sottotonalità è importante per scegliere i prodotti che meglio si adattano al tuo viso. Sul sito troverai determinate sottotonalità per trovare la crema idratante colorata che è ideale per te.

Questa crema fornisce una copertura leggera con una sfumatura delicata apportando idratazione. La sua texture cremosa ultraleggera si fonde con la pelle uniformando la tonalità e mimetizzando le imperfezioni, ottenendo un finish naturale e luminoso.

È già diventato un must di Zara che non puoi perdere e che è disponibile in diverse tonalità, tutte adattate al colore della pelle di ognuna.

Offre così un finish luminoso, idratante e a copertura leggera. Vedrai che è stupendo e sembra di non essere truccata ma allo stesso tempo offre quel tocco di colore che piace a tutte.

Come si applica

Oltre a scegliere la tua crema, sul sito di Zara spiegano anche come applicarla e i passaggi da seguire. Devi applicare la crema colorata sulla pelle pulita e asciutta; e poi, come secondo passaggio, stendere uno strato sottile usando le punte delle dita o con l’aiuto di una spugna per un finish naturale e luminoso.

Specificano anche gli ingredienti che contiene e i fornitori con cui lavorano.

Ci sono un totale di 18 sottotonalità che si adattano perfettamente al colore della nostra carnagione, e che puoi scegliere. Prima devi fare il test in base alla pelle, e immediatamente ti seleziona la tua. A sua volta, puoi tu acquistare quella che ti piace e che ti sta meglio.

Prezzo della crema idratante colorata

Questo prodotto, due in uno, ha un prezzo di 15,95 euro e si sottolinea che è fatto in Italia. Hai le specifiche sul sito web di Zara. Inoltre, ci sono altre informazioni, come l’acquisto, le spese di spedizione, se sono disponibili nei negozi e tutto sulle restituzioni in caso di necessità.

