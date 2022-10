L’industria di restauro non si stanca mai di dire che mancano Camerieri per coprire la domanda. Mentre il osteria in cerca di lavoro, più di 13.000 professionisti del sindacato in Catalogna sono stati registrati come disoccupati alle porte dell’estate. Come si capisce? la cosa va i soldi, come potrebbe essere altrimenti. Lavorare dietro un bar è difficile, ma è anche mal pagato e poco apprezzato Sicurezza sociale. I reclami abbondano Condizioni di lavoro indegno, soprattutto nel social networks. Questo mercoledì, viralizzato un’altra offerta che rasenta l’immoralità: si cerca un cameriere che lavora 44 ore su 44, ma sarà solo tesserato mezza giornata.

L’account Twitter @Sono un camerierenoto per l’editoria aneddoti Y difficoltà giorno per giorno di lavoro in un bar o in un ristorante, ha pubblicato la conversazione WhatsApp tra il responsabile di un locale e un candidato. “Tempo pieno, 8 ore, un giorno e mezzo di riposo e 900 euro”, gli offre l’imprenditore. Con una ciliegina finale: “Scarichiamo part-time”.

“Sei rimasto con la vergogna o ti ha già esaurito?”

La donna ha fatto i numeri ad alta voce: “Vediamo se ti capisco. Vuoi darmi un lavoro part-time (20 ore) e lavorare 8 ore al giorno, sei giorni e mezzo, per un totale di 44 ore”, lei disse.

I calcoli sono facili. “Per via del prezzo del lavoro part-time, che è più o meno di 5 euro l’ora”, ha precisato. In tal senso, va ricordato che il ministero del Lavoro ha risposto agli albergatori che la mancanza di camerieri si risolve pagando di più.

Il candidato ha scelto di terminare la conversazione con a frase lapidaria. “Sei rimasto con la vergogna o ti ha già esaurito?” Non sappiamo cosa abbia risposto l’uomo d’affari, se ha risposto affatto. Certo, sicuramente continuerà a dire che non ci sono i camerieri…