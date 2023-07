Sei bassa? I vestiti di Zara, Sfera e Massimo Dutti che allungheranno le tue gambe

Se la natura non ti ha dato un’altezza considerevole, non preoccuparti, ci sono sempre trucchi come i tacchi o le scarpe con i tacchi più alti sul mercato. E i vestiti delle tue marche preferite che allungheranno le tue gambe.

Sono di Zara, Sfera e Massimo Dutti, e vedrai che ce ne sono di diversi tipi. Ora che ci sono i saldi, puoi prendere alcuni di questi e sembrare più alta.

I vestiti che allungano le tue gambe

Da un lato, abbiamo il vestito midi di Zara con stampa floreale. Ha uno scollo a V e spalline sottili. Oltre ai dettagli elastici sulla schiena. è uno dei più belli che troverai sul loro sito web. Il suo prezzo è di 35,95 euro e le taglie vanno dalla XS alla XL. Quindi puoi scegliere la tua e poi acquistare qualche accessorio come sandali e borse.

D’altra parte, il modello lungo con spalline a quadretti color ocra è realizzato in tessuto 100% ramie, con spalline regolabili, scollo a V e fodera interna in cotone. Puoi indossarlo per eventi, feste e molto altro.

È realizzato in 100% ramie e fodera in cotone 100%. Per la cura, segui le istruzioni di lavaggio a mano, massimo 30ºC, non usare candeggina / sbiancante, stirare al massimo 110ºC, non usare asciugatrice.

È in offerta, quindi se il suo prezzo era di 99,95 euro, è stato scontato a 59,99 euro, e ora lo trovi a 39,95 euro, con uno sconto del 60%. È disponibile nelle taglie dalla 34 alla 42. Scegli subito prima che lo sconto finisca.

Infine, abbiamo il vestito tipo kimono con stampa in diversi colori. È un vero e proprio tesoro ed elegante. È il vestito stampato con maniche lunghe e fiocco incrociato in vita.

Si abbina con molti accessori, ossia borse e scarpe di Massimo Dutti e molto altro, senza uscire dallo stesso sito web. Il suo prezzo è di 49,99 euro, e le taglie vanno dalla S alla L. Trovi tutte le informazioni sulla spedizione, resi e altro sul sito web. È il vestito che puoi indossare in diverse stagioni perché dopo l’estate arriveranno tempi leggermente più freddi e questo vestito a maniche lunghe è uno dei bei capi che possiamo avere ora. Preparati per la nuova stagione prima che i capi finiscano e non siano più disponibili.

Ora puoi andare a cercare questi prodotti e essere la regina della festa in diverse stagioni.

