Segno misto a Wall Street: proseguirà il rimbalzo di venerdì?

Wall Street non trovare tendenza dopo forte rimbalzo da venerdìche ha spostato gli indici di New York dai minimi annuali e dalle importanti aree di supporto a causa dell’analisi tecnica.

Per esempio, l’S&P 500 ha toccato un minimo annuale la scorsa settimana a 3.858 puntimolto vicino al supporto a 3.800 punti, che rappresenta un aggiustamento di Fibonacci del 38% sull’intero rialzo dell’indice dai minimi della pandemia ai massimi storici di inizio anno.

Gli scambi selettivi nordamericani sopra 4.000 punti, dopo essere sceso di oltre il 20% dal suo massimo. In questo scenario, gli investitori si chiedono se il rimbalzo continuerà nelle prossime sessioni.

molti esperti lo considerano probabile, anche se si tratta di un rally all’interno di un mercato ribassista. Pertanto, la volatilità è assicurata nei prossimi giorni.

“L’alto livello di overselling che molti titoli e i principali indici presentano, insieme al fatto che gli indicatori che misurano il sentiment degli investitori sono ai minimi pluriennali, può facilitare rialzi puntuali e molto verticali delle azioni”, spiegano da Link Securities.

“La nostra paura è che molti investitori sfruttarli per ridurre le loro posizioni di rischio in azioniun processo che riteniamo prevarrà, almeno fino a quando non ci saranno notizie positive su fronti come l’alta inflazione, la guerra in Ucraina o i massicci confinamenti in Cina”, aggiungono.

“Comunque”, concludono, “e questo è un fattore che non deve passare inosservato, La mancanza di alternative d’investimento interessanti continua a giocare a favore delle azioni”.

UNO SCENARIO GLOBALE NEGATIVO

Per adesso, lo scenario non invita all’ottimismo. Il borse asiatiche sono diminuiti drasticamente dopo alcuni dati economici negativi in ​​Cinaa causa dei massicci confinamenti per fermare l’espansione del Covid-19.

Questi blocchi stanno diventando a una lastra per la crescita cinese e un ulteriore problema per le economie occidentalia causa delle strozzature che stanno creando nelle catene di approvvigionamento, che a loro volta stanno aggiungendo pressione all’elevata inflazione.

Sul fronte di guerra, aumentare il tensione geopolitica sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, visto con occhi molto cattivi dalla Russia. Oltre al Unione europea continua a discutere su come attuare un embargo completo sul petrolio russo e le forze ucraine continuano a guadagnare terreno contro le truppe russe in varie parti del paese.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato per la prima volta che “L’Ucraina può vincere questa guerra”.

L’agenzia Moody’s ha sottolineato in un rapporto che “l’invasione russa dell’Ucraina sta alimentando l’inflazione e rallentando la crescita, pesando su molti paesi”. Oltre al Commissione Europea ha notevolmente ridotto le sue previsioni di crescita a causa del conflitto.

“L’aumento dei costi energetici e di approvvigionamento indebolirà in particolare i margini e le riserve dei governi regionali e locali Europa centrale e orientaledata la sua maggiore dipendenza dalle materie prime russe”, ha aggiunto Moody’s.

D’altra parte, l’ex presidente di Goldman Sachs, Lloyd Blankfeinha commentato che la possibilità di vedere una recessione negli Stati Uniti è “un rischio sempre più alto”. La banca americana ha ridotto le sue previsioni di chiusura per l’S&P 500 a 4.300 punti, mentre ha abbassato le sue previsioni di crescita al 2,4% per quest’anno.

A livello aziendale, McDonald’s ha deciso di lasciare la Russia dopo aver tenuto la sua attività chiusa dallo scorso marzo. “È impossibile ignorare la crisi umanitaria causata dalla guerra”, ha affermato il CEO Chris Kempczinski. La società sta mettendo in vendita i suoi 850 negozi sul suolo russo e si prevede che la vendita comporterà un addebito non in contanti compreso tra $ 1,2 miliardi e $ 1,4 miliardi per ripagare il suo investimento.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale in rialzo dello 0,3% ($ 110,88 e un barile Brent avanzato dello 0,1% ($ 111,60), mentre il Euro apprezza lo 0,01% ($ 1,0413). Oltre al oncia d’oro in aumento dello 0,1% ($ 1.809); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni scende al 2,88%. Infine, il bitcoin rinuncia al 2% ($ 29.712)