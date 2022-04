Segno misto a Wall Street dopo il crollo del Nasdaq ai nuovi minimi annuali

Wall Street ha chiuso la sessione di mercoledì con segno misto (Dow Jones: +0,19%; S&P 500: +0,21%; Nasdaq: -0,01%) dopo il pesanti perdite martedì, vicino al 4% per il Nasdaq. La tecnologia selettiva ha segnato i nuovi minimi annuali e quelli degli ultimi dodici mesi e continua a offrire segnali preoccupanti dovuti all’analisi tecnica, dal momento che ha perso il 23% dal massimo storico di novembre.

“Abbiamo già avvertito del complicato aspetto tecnico del Nasdaq perché era stata lasciata una “finestra ribassista”., un dato che ha forti implicazioni ribassiste. I due gap ribassisti scoperti lasciati il ​​6 e l’11 aprile ci hanno avvisato dell’attuale forza delle vendite”, spiega César Nuez, analista di Bolsamanía.

“Il pizzo è arrivato martedì quando ha chiuso al di sotto del supporto di 13.020 punti. Ciò conferma la conferma di a tornare alla media di 200 sessioni, che ha forti implicazioni ribassiste. A breve termine ci aspettiamo un attacco a livello di 12.000 puntianche se il clou è che potrebbe essere confermato un cambio di tendenza nel medio e lungo termine”, aggiunge questo esperto.

RISULTATI AZIENDALI

Nel capitolo sui risultati aziendali, microsoft sale bruscamente dopo aver battuto le previsioni di ieri sera con i suoi dati trimestrali, mentre Alfabeto perde posizioni non rispettando le previsioni, a causa della debolezza dei ricavi di YouTube.

Un altro valore che soffre dopo aver pubblicato i propri account è boeing, dal momento che il costruttore dell’aeromobile ha presentato perdite superiori al previsto. In positivo, il gruppo di alimentazione Kraft Heinz ha alzato le sue previsioni annuali dopo aver superato le previsioni con i suoi numeri.

Dopo la chiusura della sessione, è stata la volta di Obbiettivo (Facebook), e questo giovedì pubblicheranno i loro dati Manzana Y amazzone.

Oltretutto, Tesla rimbalza anche dopo il crollo di martedì. Gli investitori concentrano la loro attenzione sul valore, perché Elon Musk utilizzerà le azioni come garanzia per finanziare l’acquisto di Twitter.

LA RUSSIA TAGLIA IL GAS IN POLONIA E BULGARIA

sul fronte di guerra, La Russia ha tagliato il gas a Polonia e Bulgaria per il suo rifiuto di pagare in rubli. L’Unione Europea si prepara ad applicare nuove sanzioni alle materie prime russe, mentre Putin raddoppia la sua offensiva sul Donbas.

Gli esperti di Banca Danske Lo temono la guerra aumenterà di intensità nelle prossime settimaneperché Putin vuole celebrare un trionfo davanti all’opinione pubblica prima del 9 maggio, quando si commemora la vittoria della Russia sulla Germania nella seconda guerra mondiale.

Il tutto si coniuga con la previsione di a scenario di stagflazioneper la previsione di una minore crescita e di una maggiore inflazione dovuta al guerra in ucraina e la politica di tolleranza zero con Covid by Cinache sta forzando il La Federal Reserve (Fed) inasprisce la sua politica monetaria.

In questo senso, analisti di Barclay hanno ridotto la loro previsione di crescita per gli Stati Uniti allo 0,5% nel primo trimestre rispetto alla precedente previsione dell’1,7%. I dati saranno noti questo giovedì e il consenso prevede una crescita dell’1,1%. E ricordiamo che venerdì il Indicatore di inflazione PCE USAche sarà fondamentale per l’andamento delle borse a fine settimana.

Il barile di greggio Texas occidentale è salito dello 0,41% ($ 102,12) e il barile Brent è sceso dello 0,33% ($ 105,34), mentre il Euro ha continuato il suo deprezzamento, 0,75% in seduta (1,0556) e marchi minimo cinque anni contro il biglietto verde; questo mercoledì, Cristina lagardepresidente della Bce, ha aperto le porte a un rialzo dei tassi in estate.

Oltre al oncia d’oro è in calo dello 0,90% ($ 1,86). Infine, il bitcoin è avanzato dell’1,54% ($ 38.853); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni è salito al 2,826%.