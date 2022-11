Seghetto alternativo a sciabola Lidl Parkside al prezzo eccezionale di 44,90 € – Novembre 2022

I vostri negozi vi offrono uno strumento nuovo di zecca: la sega a sciabola Lidl. Questa macchina può cambiare funzione grazie a una testa della sega inclinabile. Passerai quindi da un seghetto alternativo a una sega a sciabola senza dover cambiare utensile. Il seghetto alternativo Lidl ti accompagnerà per i tuoi lavori di taglio o taglio, quindi non perderti questo nuovo articolo nel tuo negozio da lunedì 31 ottobre 2022 al prezzo di 44,99€.

La nuova offerta di Lidl segue il seghetto alternativo Lidl offerto a settembre 2022. Oggi vi presentiamo le specificità del seghetto alternativo a marchio Parkside in vendita molto presto nei vostri negozi Lidl:

Macchina 2 in 1: seghetto alternativo per tagli di precisione e sega a sciabola per un taglio facile

Dispone di illuminazione a LED

Cambio di funzione con la testa della sega inclinabile (autobloccante)

Funzione per il taglio fine

Velocità a vuoto: tra 800 e 3000 giri al minuto

Lunghezza della corsa: 20 millimetri

Capacità di taglio della sega a sciabola: 100 millimetri in legno, 50 millimetri in metallo

Capacità di taglio per il seghetto alternativo: 50 millimetri in legno e 4 millimetri in metallo

Accessori: 2 lame per la sega a sciabola e 2 lame per il seghetto alternativo

3 anni di garanzia del produttore

Per consultare la scheda prodotto dettagliata è possibile cliccare sul banner: “Scopro il buon piano” alla fine dell’articolo.

Per confrontare con altri seghetti alternativi economici, vedere le offerte dei nostri partner:

Come acquistare il seghetto alternativo Lidl Parkside?

Per ottenere questa macchina 2 in 1, devi recarti presso il punto vendita Lidl più vicino Lunedì 31 ottobre 2022. Il puzzle per sega a sciabola sarà in vendita per una settimana fino a lunedì 7 novembre 2022 al prezzo di 44,90€.

Il marchio Lidl ha offerto il puzzle Lidl al prezzo di 24,99 € a giugno 2022. Per continuare a beneficiare di questo tipo di offerta, iscriviti alla newsletter e sarai automaticamente avvisato alla prossima vendita di questo prodotto.