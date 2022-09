Seggiolino tecnico di Serie A: perché Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi rischiano ora il licenziamento

Sia Inter che Juventus hanno perso domenica e ora sono in modalità crisi. L’Inter ha perso 3-1 in casa dell’Udinese infuocata, mentre la Juventus è caduta sul modesto Monza per la prima vittoria dei padroni di casa in Serie A. Allo stesso tempo, i due allenatori sono ora in pericolo e i tifosi chiedono sempre più il cambio. Le due squadre stanno ancora difendendo pubblicamente Simone Inzaghi all’Inter e Massimiliano Allegri alla Juventus, ma la domanda ora è per quanto tempo ancora?

Considerando che ora c’è la prima sosta per le Nazionali della stagione, potrebbe essere un buon momento per i due club per prendere una decisione sui propri allenatori. Al momento, due club di Serie A hanno già licenziato i propri allenatori. Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic e lo ha sostituito con Thiago Motta, che ha perso la sua prima partita sabato contro l’Empoli, mentre il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa la scorsa settimana e il nuovo allenatore Raffaele Palladino ha vinto la sua prima partita in assoluto in Serie A contro la Juventus.

Ecco tre allenatori sul sedile caldo, come sono andate le cose ultimamente e altro ancora. Il nostro livello di hot seat varia da 1 a 10, con uno che è al sicuro e 10 che rischia di essere licenziato.

Inter: Simone Inzaghi

Risultati recenti

L’Inter ha già perso tre partite nelle prime sette partite di Serie A e ha subito undici gol, più di ogni altra top squadra italiana. I nerazzurri hanno perso anche l’esordio di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, ma poi hanno vinto in trasferta nella seconda partita contro il Viktoria Plzen. L’Inter è attualmente settima in campionato e dietro a tutte le altre migliori rivali, e ha perso partite chiave contro la Lazio e il Derby della Madonnina contro il Milan.

Perché potrebbe restare

Inzaghi ha firmato un nuovo contratto fino al 2024 all’inizio di questa estate e, considerata la situazione finanziaria del club, è probabile che il titolare Steven Zhang sarà riluttante a fare un rapido cambiamento in questa stagione. L’Inter ha ancora tempo per recuperare e siamo solo alla prima parte di stagione. Romelu Lukaku è stato eliminato per l’infortunio. È probabile che il club gli dia più tempo.

Perché potrebbe andare

Nonostante i due trofei vinti la scorsa stagione, ora c’è più pressione da parte dei tifosi che chiedono un cambiamento. Anche Inzaghi sembra un po’ confuso, e di conseguenza contro l’Udinese ha mostrato un po’ di paura con i suoi cambi. L’ex tecnico della Lazio ha deciso di sostituire sia Alessandro Bastoni che Henrikh Mkhitaryan dopo soli trenta minuti del primo tempo perché ammoniti e voleva evitare il cartellino rosso. È stata una decisione che ha lasciato senza parole fan e critica.

Livello sedile caldo: 6 su 10

Juventus: Massimiliano Allegri

Risultati recenti

La Juventus ha perso una partita di Serie A contro il Monza, ma ha anche pareggiato già quattro volte in sette partite. Hanno solo due vittorie contro il Sassuolo (partita d’esordio della stagione) e contro lo Spezia ad agosto. A parte l’inizio negativo della Serie A, condizionato anche dagli infortuni di Paul Pogba e in particolare di Federico Chiesa, la Juventus ha perso le prime due partite di UEFA Champions League in trasferta contro il Paris Saint-Germain e anche quella in casa contro il Benfica la scorsa settimana.

Perché potrebbe restare

L’amministratore delegato della Juventus ha sostenuto la posizione dell’allenatore prima della gara contro il Monza e ha dichiarato pubblicamente di non essere in pericolo, ma la partita contro il Monza ha sottolineato ancora una volta i problemi della squadra. Il presidente del club, Andrea Agnelli, ha deciso di dare più poteri ad Allegri quando è tornato nell’estate del 2021 e ha firmato un contratto a lungo termine fino al 2025. Allegri ha infatti firmato un quadriennale e ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Federico Cherubini , il nuovo direttore sportivo bianconero dopo che Fabio Paratici è arrivato al Tottenham la scorsa estate. Licenziarlo sarebbe un’enorme sconfitta per l’intero club e il board.

Perché potrebbe andare

Sia i risultati che la qualità del gioco sono preoccupanti. Al di là di quanto è chiaro in termini di risultati, la volontà dei tifosi di vedere un cambiamento sta crescendo e potrebbe influenzare la decisione del club. Subito dopo la fine delle gare contro Benfica e Monza, i tifosi hanno iniziato a mostrare la loro delusione anche sui social. Di fatto, l’hashtag “#AllegriOut” è stato di tendenza per l’intera giornata e ha sollevato più dubbi sul futuro dell’allenatore italiano.

Livello sedile caldo: 8 su 10

Samp: Marco Giampaolo

Risultati recenti

La Samp è attualmente ultima in classifica di Serie A, a pari punti con la Cremonese e ha cinque sconfitte nelle prime sette partite di Serie A. Due pareggi contro Juventus e Lazio e solo quattro gol realizzati, la squadra di Marco Giampaolo è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta contro Hellas Verona e Spezia e una sconfitta interna contro il Milan.

Perché potrebbe restare

La situazione finanziaria del club è preoccupante, con gli attuali proprietari che cercano nuovi investitori, ed è per questo che non sono riusciti a rafforzare il roster durante l’estate. Per questo il club ha confermato la posizione di allenatore dopo la sconfitta della Samp contro lo Spezia sabato.

Perché potrebbe andare

La Samp sta attraversando un momento difficile ed è difficile immaginare come possa sopravvivere alla retrocessione in questa stagione se non investirà soldi nella prossima finestra di mercato. Sembra che l’allenatore sia l’ultimo problema che questa squadra sta affrontando in questo momento e licenziarlo non sarà la soluzione migliore, ma i fan chiedono alcune risposte nelle prossime partite.

Livello sedile caldo: 7 su 10