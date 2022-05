Secondo quanto riferito, la Cina sta cercando di ricostituire le sue riserve di petrolio con greggio russo a buon mercato

Cina cercherebbe di ricostituire le sue riserve strategiche di greggio con petrolio russo a buon mercato. Pertanto, Pechino cercherà di rafforzare i suoi legami energetici con Mosca in un momento in cui L’Europa cerca di ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi dopo l’invasione dell’Ucraina.

Secondo “Bloomberg News”, i colloqui si sarebbero svolti a livello di governo e con scarsa partecipazione delle compagnie petrolifere da entrambi i paesi. Allo stesso modo, i media nordamericani segnalano che è stato fatto un tentativo di contattare i ministeri degli affari esteri di entrambi i paesi, ma nessuno dei due ha risposto alle domande poste dai giornalisti.

Se è vero che il prezzo del petrolio è salito alle stelle ed è caratterizzato da un’elevata volatilità dall’invasione russa dell’Ucraina, lo stesso greggio russo si è deprezzato poiché i potenziali acquirenti si sono rifiutati di acquistarlo a causa di danni reputazionali o delle sanzioni a cui potrebbero essere esposti.

Secondo queste informazioni, Cina e Russia non hanno ancora raggiunto un accordo per i volumi o le condizioni in cui avverrebbe tale acquisto e, secondo una fonte di ‘Bloomberg’, “Non vi è alcuna garanzia che si raggiunga un accordo”.

Va ricordato che le raffinerie cinesi acquistano greggio russo dall’inizio dell’invasione, anche se i picchi di Covid-19 hanno messo a dura prova il colosso asiatico a causa della sua politica di tolleranza zero sulla malattia. La domanda apparente di petrolio è scesa del 6,7% su base annua il mese scorso.

Allo stesso modo, ‘Bloomberg News’ ricorda che la Cina non rivela pubblicamente l’entità delle sue scorte di greggio, ma è stato possibile calcolarla grazie agli strumenti utilizzati da alcune aziende per stimare queste riserve, come i satelliti. Alcune aziende lo stimano il paese ha la capacità di immagazzinare oltre 1.000 milioni di barili di riserve commerciali e strategiche combinato. Stime di terze parti indicano anche che le forniture sono aumentate di recente a causa dell’epidemia di Covid-19.