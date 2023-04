Se vuoi distinguerti in cucina, questo prodotto Ikea fa al caso tuo

Se desideri distinguerti in cucina, questo prodotto Ikea fa al caso tuo. Un prodotto di cui tutti stanno già parlando e che potrebbe diventare virale, visto che iniziano a circolare video su TikTok in cui viene mostrato. Si tratta di una delle novità di Ikea per la cucina che presenta un design molto originale, è bello, il suo colore stupisce, ma la cosa migliore è che ha una doppia funzione, quindi sicuramente non vorrai lasciartelo sfuggire.

Ikea stupisce con la sua novità per la cucina

Tra le novità che Ikea ha lanciato per questa primavera, in particolare per la cucina, spicca la pirofila per il forno di cui tutti stanno parlando. Si tratta nello specifico della pirofila FÄRGKLAR che, come si può vedere nell’immagine, ha un design spettacolare e si presenta in un fresco e azzeccato colore rosa chiaro (anche se è disponibile anche in verde, blu e bianco).

Una pirofila multiuso e innovativa

Questa è una piccola pirofila (dimensioni 13 cm di diametro x 9 cm di altezza e 13 cm di larghezza) con una capacità di 0,2 litri, che ha stupito i clienti Ikea in quanto non solo ci permette di servire o conservare cibi, ma anche di utilizzarla per cucinare sia nel forno che nel microonde.

Così, è una pirofila perfetta nel caso in cui tu cucini qualcosa nel forno e desideri servirlo direttamente a tavola senza perdere tempo. Oppure puoi usarla per servire insalate nella stagione estiva o per cucinare torte con tutti i tipi di ingredienti.

materiali e disponibilità della pirofila FÄRGKLAR

La pirofila FÄRGKLAR è realizzata in gres e, essendo adatta alla cottura, è compatibile con il forno e il microonde, ma può anche essere messa in lavastoviglie quando dobbiamo pulirla.

Se vuoi mettere le mani sul prodotto Ikea più sorprendente di tutti, non esitare e corri a prenderlo prima che si esaurisca. Disponibile in tutti i negozi fisici Ikea e anche nel loro negozio online, la pirofila di tendenza ha un prezzo di 14,99 euro e inoltre viene venduta in confezioni da due pezzi. Entrambe con coperchio nel caso in cui vogliamo conservare i cibi, o proteggerli dalle mosche, nel caso in cui sia una pirofila da servire sulla terrazza di casa o se ciò che cucini nel forno richiede di essere coperto.

