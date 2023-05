Se vuoi distinguerti in cucina, questo prodotto di Ikea fa al caso tuo.

Rendi unica la tua cucina con il nuovo prodotto Ikea

Se vuoi distinguerti in cucina, non puoi perdere questo prodotto di Ikea. Sta già facendo discutere tutti, potrebbe diventare virale e su TikTok sono già presenti alcuni video che lo mostrano. Stiamo parlando una delle novità di Ikea per la cucina, dal design originale e sorprendente, di un bellissimo colore, ma soprattutto con una doppia funzione che lo renderà sicuramente un accessorio imprescindibile.

La nuova sorpresa di Ikea per la cucina

Uno dei prodotti di punta di Ikea per questa primavera, soprattutto per la cucina, è la teglia da forno di cui tutti parlano. Si tratta della teglia FÄRGKLAR, con un design spettacolare come potete vedere dall’immagine, disponibile in un fresco e giusto colore rosa chiaro (ma anche in verde, blu e bianco).

Questa piccola teglia (misure 13 cm di diametro x 9 cm di altezza e 13 cm di larghezza) con capacità di 0,2 litri, ha sorpreso i clienti di Ikea non solo perché può essere utilizzata per servire o conservare alimenti, ma soprattutto perché può essere utilizzata per cucinare sia in forno che al microonde.

Un prodotto versatile per la tua cucina

È quindi la soluzione perfetta se vuoi cucinare qualcosa al forno e servirlo direttamente in tavola senza perdere tempo. Oppure utilizzarla per servire insalate durante la stagione estiva o per cucinare torte con tutti i tipi di ingredienti.

La teglia FÄRGKLAR è realizzata in ceramica ed essendo adatta alla cottura, è compatibile sia con il forno che con il microonde, oltre che lavabile in lavastoviglie.

Non perdere l’opportunità di acquistare il prodotto Ikea più sorprendente di tutti. Disponibile in tutti i negozi fisici di Ikea e anche online, la teglia alla moda ha un prezzo di 14,99 euro e viene venduta in confezioni da due unità, entrambe con coperchio per conservare gli alimenti o proteggerli dalle mosche, nel caso in cui fosse utilizzata per servire in terrazza o se quello che hai cucinato ha bisogno di essere coperto durante la cottura.

