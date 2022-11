Se volete avere una cucina pulita Zara ha ridotto il suo prodotto star

La pulizia e l’ordine sono due fattori molto importanti in casa, strettamente correlati perché quando uno spazio è ordinato sembra più pulito, quindi dobbiamo sempre cercare di avere ogni stanza al meglio, in modo che abbiano un bell’aspetto e, soprattutto, siano igieniche. Oggi vi mostriamo un articolo per la cucina di Zara Home che sarà di grande aiuto per tenerla sempre pulita e in ordine, un prodotto star che potrete prendere con uno sconto scandaloso che lo fa volare dai negozi… correte a prendere il vostro! Zara Home ha in catalogo un’ampia varietà di prodotti per la cucina, sia tessili che di posate, stoviglie e utensili vari che vi torneranno utili per vari motivi. Il negozio galiziano, che fa parte del gruppo Inditex, ha centinaia di stabilimenti in decine di paesi, un successo inarrestabile grazie a disegni belli e originali con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Articoli che vi faranno innamorare e che sono molto utili… hanno tutto!

Lo scolapiatti di Zara Home che non può mancare nella vostra cucina

Questo è il Scolapiatti pieghevole Si tratta di un ottimo utensile da cucina che vi aiuterà a mantenere tutto più pulito e ordinato, in quanto offre un posto dove riporre piatti, bicchieri e posate dopo averli lavati. Attualmente ha uno sconto spettacolare che lascia il suo prezzo finale a soli 12,99€ quando il prezzo originale era di 29,99€… un affare epico da non perdere! Questo scolapiatti di Zara Home è pieghevole, il che consente di risparmiare spazio quando lo si utilizza per riporlo facilmente. Oltre a offrire circa 10 spazi per posizionare i piatti, ha un vassoio laterale per posizionare tazze e bicchieri, in modo da poter asciugare tutto contemporaneamente senza problemi di spazio. Realizzata al 100% in ferro, misura 23 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 31 cm di profondità, con un peso di 1,992 kg. sono molto pratici in cucina Soprattutto quando si lava spesso a mano, perché si possono mettere ad asciugare i piatti, le posate e tutto ciò che si usa, senza doverli asciugare a mano. Questo scolapiatti di Zara Home è un investimento che si ripagherà rapidamente e che vi piacerà avere in cucina per sfruttarla al meglio.