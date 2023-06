Se ti preoccupano i germi dell’acqua, Lidl ha la soluzione con un elettrodomestico sorprendente.

Si avvicina l’estate e in qualche modo, sicuramente berrai più acqua del solito, o il caldo ti farà alzare dal divano più di una volta per prendere un po’ d’acqua dal rubinetto. Tuttavia, se ti preoccupano i germi nell’acqua e cerchi una soluzione efficace ed economica, non devi cercare molto lontano: Lidl ha il prodotto più sorprendente di tutti per poter bere acqua completamente pulita in estate e tutto l’anno.

Dì addio ai germi nell’acqua con la soluzione di Lidl

Vorresti goderti un’acqua più pura e salutare a casa tua? Lidl ha la soluzione per te e che inoltre è diventata uno dei suoi prodotti più venduti in questa stagione. Si tratta della Bottiglia filtrante d’acqua 2,6 L di Lidl con cui puoi filtrare l’acqua del rubinetto e ridurre il contenuto di calcare e metalli pesanti (rame, alluminio, piombo) che possono influire sul sapore e sull’odore dell’acqua. Inoltre, filtrando le particelle grosse e i materiali solidi, l’acqua risultante è più pulita e cristallina con un miglior sapore e senza odore.

Una bottiglia che supera la capacità dei due litri e mezzo d’acqua, quantità sufficiente per riempire un paio o tre bottiglie e vari bicchieri. Ha un coperchio smontabile che facilita il riempimento e lo svuotamento della bottiglia. Il filtro è anche smontabile e lavabile in lavastoviglie fino a 50 °C. La bottiglia è realizzata in plastica senza BPA (bisfenolo A), un composto chimico che può essere dannoso per la salute.

Un solo cartuccia della bottiglia filtrante d’acqua 2,6 L di Lidl può filtrare fino a 100 litri d’acqua, il che equivale a un massimo di quattro settimane d’uso. Così, potrai risparmiare denaro e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, contribuendo a prendersi cura dell’ambiente. La bottiglia include una cartuccia e quando la finirai, puoi acquistare ricambi in pacchi di tre unità in Lidl.

Non esitare più e prendi la bottiglia filtrante d’acqua 2,6 L, una soluzione pratica ed economica per goderti un’acqua più pura e salutare a casa tua, il cui prezzo inoltre è di soli 12,99 euro attraverso il negozio online di Lidl. Nel caso in cui volessi acquistare anche il pacchetto di tre filtri in modo da averli pronti quando si devono sostituire, sappi che sono disponibili anche online e il prezzo è di 11,99 euro.

