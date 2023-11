Se state pensando di rinnovare il vostro bagno, non perdete questi sconti di Leroy Merlin.

La fine dell’estate porta con sé l’arrivo di una nuova fase ricca di progetti e obiettivi. Senza dubbio, adattare la nostra casa e dare una svolta a ciò che non ci soddisfa è di solito in cima alla nostra lista. Se il vostro caso è quello di rinnovare il bagnosiete nel posto giusto. Nell’articolo che segue vi parleremo dei migliori sconti che ci porta Leroy Merlin Continuate a leggere per scoprire sei proposte a prezzi imbattibili, non lasciatevi sfuggire queste offerte!

Mobili da bagno bianchi Moon

Prima di tutto, vi proponiamo questo pratico mobile in melaminacon finitura bianca. Ha un sistema di chiusura progressiva per evitare che le porte sbattano danneggiando la struttura. Vedi può essere appeso alla parete ed è perfetto per riporre i prodotti per l’igiene, grazie alle diverse combinazioni di cassetti che troverete in questo prodotto.Acquistare presso Leroy Merlin a 340,00€ 306,00€ 306,00€.

Schermo scorrevole quadrato Remix

Se quello che volete è dare un altro aspetto al vostro docciaquesta proposta per partizione vi piacerà. Ha un accesso in Angolo Remix, trasparente e con profilo nero. Le sue porte scorrevoli e l’assenza di profili aumentano la sensazione di spaziosità del bagno. chiusura magnetica consente di immagazzinare tutto il calore e per evitare schizzi spruzzi d’acqua in modo da mantenere il resto della toilette in perfette condizioni.Acquistare presso Leroy Merlin a 420€ 357,00€ 357,00€.

Piatto doccia Pietra 140×70

Per finire la doccia, non c’è niente di meglio di questo vassoio extrapiatto che darà al vostro bagno un aspetto moderno e curato. È realizzato in pietra naturale, antiscivolo, effetto marmo bianco. È resistente alle macchie e molto facile da pulire.Acquistare presso Leroy Merlin a 409,00€ 359,00€ 359,00€.

Colonna bagno Luna

Questo mobile è stato progettato per fornire una magazzino aggiuntivo quando non abbiamo molto spazio in bagno. È realizzato in pannello di particelle melamminiche con un’elegante finitura che simula il legno naturale. Le sue dimensioni consentono per organizzare comodamente i prodotti I prodotti per l’igiene possono essere tranquillamente appesi alla parete.Acquistare presso Leroy Merlin a 209€ 188,10€ 188,10€.

Set doccia monocomando ROCA

Ci sono poche cose più piacevoli di una doccia calda dopo una lunga giornata di lavoro. E per rendere questa esperienza ancora più soddisfacente, vi presentiamo questo set di Roca con tre tipi di getto che vi immergerà in un’incomparabile sensazione di relax. È in ottonecon finitura cromata e miscelatore monocomando, staffa flessibile e spruzzatore.Acquistare presso Leroy Merlin a 258,95€ 219,00€ 219,00€.

SENSEA Lisso confezione per toilette

E per completare queste raccomandazioni di Leroy Merlin vi presentiamo questo WC della serie Lisso in ceramica. Ha un blocco con ammortizzatori per evitare danni alla chiusura e un sistema di risparmio idrico che ci permetterà di ottimizzare i consumi Acquistare presso Leroy Merlin a 199€ 169,00€.

