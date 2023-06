Se stai cercando biancheria da letto fresca, confortevole e anche economica, questa di Ikea fa al caso tuo.

La biancheria da letto è essenziale in casa e l’ideale è sempre optare per i tessuti più adatti in base alla stagione dell’anno, ad esempio tessuti che danno calore in inverno o più freschi in estate per evitare il caldo. Oggi ti mostriamo la biancheria da letto fresca di Ikea che ti aiuterà a mantenere il tuo letto a una temperatura piacevole anche se fa caldo fuori, il che ti permetterà sicuramente di dormire e riposare meglio.

Da Ikea puoi trovare una vasta sezione tessile che include molti design di lenzuola, copripiumini, trapunte, tappeti e qualsiasi altro tipo di tessuto adatto all’uso domestico. Il negozio svedese è un successo in numerosi paesi, soprattutto in Italia, dove si distingue grazie alla sua varia e singolare proposta.

Il copripiumino estivo di Ikea che rinfrescherà le tue notti

Si tratta del Copripiumino BRUNKRISSLA, un set di copripiumini per il letto e cuscini che daranno un tocco estivo ideale alla tua camera da letto e, cosa più importante, ti permetteranno di dormire con tessuti freschi che non faranno sentire ancora di più il caldo delle alte temperature. Il pacchetto ha un costo di 19,99€, un affare che vale la pena cogliere.

Questo fantastico copripiumino estivo di Ikea è uno dei più venduti nel negozio svedese grazie ai più di 20 milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno acquistato in qualche momento nei numerosi anni in cui è stato in vendita. Con una stampa a quadri, è disponibile in diversi colori (verde/multicolore, azzurro, marrone, nero, rosa).

Realizzato in un mix di cotone e viscosa che produce un materiale morbido come la seta, è sicuramente un tessuto ideale per vestire il tuo letto in estate e sentire quella freschezza necessaria in questa stagione dell’anno. Ha bottoni a pressione di plastica sul fondo e il copripiumino ha una chiusura a soffietto.

Per quanto riguarda le misure, il copripiumino ha una lunghezza di 200 cm e una larghezza di 150 cm, mentre il cuscino ha una lunghezza di 50 cm e una larghezza di 60 cm. Il produttore raccomanda queste cure per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni: