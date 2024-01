Se sei un fan dei cioccolatini, devi provare questo prodotto Lidl che sta riscuotendo un grande successo

Il Natale sta arrivando e uno dei dolci che non possono mai mancare sulla nostra tavola o che, infatti, acquistiamo sempre come regalo sono i cioccolatini. Alcuni di questi sono di marchi molto popolari che fanno sempre incetta di vendite, ma la verità è che quest'anno abbiamo scoperto una novità che si è rivelata una delle più ricercate e che appartiene a uno dei supermercati più frequentati. Perciò, se sei un amante dei cioccolatini devi assolutamente provare la novità di Lidl che sta riscuotendo un grande successo.

Il dolce novità di Lidl che sta spopolando

Tra tutte le marche e le varietà di cioccolatini che possiamo trovare sul mercato, uno dei più venduti in questi giorni sono i cioccolatini Raffaello, al cioccolato bianco e cocco. A quanto pare, Lidl si è ispirato a questi famosi cioccolatini per lanciare un nuovo dolce che sta già spopolando in tutti i suoi negozi e che è diventato virale sui social media.

Il Dolce di Giovanna di Lidl: una delizia al palato

Stiamo parlando di un dolce che Lidl vende sotto il marchio di Milbona, che è il marchio bianco di questi supermercati, e che è lo stesso che offre formaggi e latticini di qualità con latte certificato per il benessere degli animali. Il suo nome è Dolce di Giovanna al cioccolato bianco e cocco e coloro che l'hanno già provato dicono che è un vero piacere per il palato.

Ogni dolce viene fornito in un contenitore di vetro, come quelli utilizzati per alcuni yogurt, e ha un prezzo di 1,29 euro. Inoltre, include una bustina contenente un topping croccante di cocco grattugiato e mandorla caramellata, così da poterlo aggiungere una volta aperto il dolce e dare un tocco extra di sapore e consistenza.

Un Dolce di alta qualità

Nell'elenco degli ingredienti, troviamo che questo dolce è fatto con un 60,06% di latte intero di vacca, un 11% di preparazione di cocco, un 9% di cioccolato bianco, zucchero, panna pastorizzata e amido di mais, tra gli altri ingredienti. Inoltre, non contiene glutine, né conservanti, né coloranti.

Il risultato è un dolce cremoso, morbido e molto gustoso, che tutti stanno paragonando ai cioccolatini Raffaello, ma in versione liquida. L'ideale è mescolare la crema di cioccolato con il topping di cocco e mandorla, per godere di tutti i sapori. Nei social media se ne parla molto e ci sono utenti di TikTok, come @busosreview, che l'hanno già provato e ne parlano molto bene.

Un dolce che ha anche, come abbiamo già detto, una presentazione in un piccolo bicchiere di vetro, quindi è perfetto anche per servire ai nostri ospiti in uno dei pasti o cene natalizie in arrivo. Un'altra delle ragioni per cui è già diventato uno dei dolci più ricercati nei negozi Lidl.

Un prodotto made in Navarra

Oltre all'originalità di questo dolce, al fatto che sia perfetto per il Natale e al suo prezzo conveniente, dobbiamo anche sottolineare che è prodotto dall'azienda con sede a Navarra, Lácteos Goshua, specializzata in dolci e yogurt premium elaborati con latte fresco dei Pirenei.

Ora lo sai, se vuoi concederti un capriccio queste feste o durante l'anno, non perdere l'opportunità di provare il Dolce di Giovanna al cioccolato bianco e cocco di Lidl. Ti sentirai come se stessi mangiando un cioccolatino, ma senza doverlo mordere. Ma affrettati, perché potrebbe esaurire presto.

