Se sei un amante del caffè, non puoi perderti questi 4 utensili di Lidl.

Ah! il caffè… Una delle poche bevande di cui sappiamo che ci cambia completamente, soprattutto quando inizia la giornata o quando ci svegliamo del tutto. E il caffè rappresenta ciò di cui abbiamo bisogno per una buona colazione, ma anche come dovrebbe essere preparato per poterlo gustare al meglio. Con tutto questo, e per essere il nostro miglior alleato, passeggiando per i corridoi di Lidl abbiamo trovato vari pezzi e proposte per tutti.

Soprattutto per i veri amanti del caffè, i supermercati di Lidl hanno tutto il necessario per godersi questa bevanda, e non solo per quanto riguarda le sempre presenti macchine del caffè, ad esempio, ma soprattutto per i prodotti per prepararlo e avere il miglior sapore e aroma. A questo proposito, ci sono pezzi così fantastici come il loro schiumatore di latte manuale, ma ce ne sono altri. Tutti sono del loro marchio Silvercrest.

Con lo schiumatore di latte manuale di Lidl otterrai una texture cremosa perfetta nel tuo caffè

Anche se non ci credi, hai bisogno di uno schiumatore di latte per ottenere il tuo miglior caffè. Non stiamo dicendo nulla di nuovo, ma forse è ora che tu sappia che il tuo caffè può avere un gusto e un sapore migliori di quanto tu abbia mai immaginato, e tutto questo con un semplice gesto. Stiamo parlando di arricchire la tua bevanda attraverso uno strumento che si presta davvero bene a tutto ciò che possiamo ottenere con esso, e che sappiamo che sarà di grande aiuto.

Di fronte a questo, e nel miglior modo possibile, ci sono strumenti come questo schiumatore di Silvercrest che fanno sì che, in pochi secondi, qualsiasi tipo di latte animale (e in alcuni casi anche vegetale) abbia una texture cremosa perfetta per un cappuccino, un latte o un macchiato. Di grande potenza, tre colori e design comodo, include un supporto per riporlo facilmente. Da Lidl ha un prezzo di 6 euro.

La macchina per caffè espresso con design vintage Silvercrest di Lidl

In questo stesso luogo, come uno strumento che ci è piaciuto molto, letteralmente, all’interno della catena di Lidl abbiamo trovato una macchina per caffè espresso, una macchina che ha un posto nei loro corridoi come uno dei maggiori successi che si possono ottenere. La cosa migliore di tutto è che la stessa è una macchina per caffè più professionale e che al tempo stesso si distanzia molto dalle capsule più convenzionali.

Con un bell’aspetto e un formato che ci aiuterà molto a ottenere una bevanda come piace a noi, la stessa si presenta come una macchina di buon design, ideale per creare una crema perfetta e un aroma irresistibile. Per quanto riguarda la marca Silvercrest, ha anche un indicatore di livello dell’acqua, griglia rimovibile e vassoio di gocciolamento estraibile. Con 15 bar e ugello ad alta pressione, costa 80 euro.

Il macinacaffè elettrico di Lidl

Da sempre ci hanno detto che macinare il caffè da soli è un compito che dovremmo provare almeno una volta. Per questo, che tu sia o meno uno specialista nel fare e preparare caffè, ti diremo che ora tutto avrà un sapore molto migliore se lo fai con idee così buone e suggestive come questa che vi presentiamo dai supermercati di Lidl, e di cui siamo certi che sarà la migliore prova per rendere il nostro caffè ancora migliore.

Lo diciamo attraverso questo macinacaffè elettrico che possiamo trovare anche sugli scaffali del supermercato tedesco, e che ora diventa uno strumento molto pratico e originale. Come puoi vedere, lo stesso è uno strumento che ha una potenza finale di 200 W, ideale per gustare il caffè appena macinato con un solo pulsante. Con funzione di spegnimento automatico e macinatura regolabile, sarà utile per servire da una a 14 tazze. Il suo prezzo è di 42 euro.

Il bicchiere termico di Lidl per mantenere il tuo caffè caldo

In qualsiasi luogo e stagione, ciò che più ci piace mentre siamo per strada è prendere un caffè, ma a volte è meglio da portare via. Comunque, sappiamo anche che spesso, che sia per il clima freddo o per tutto il contrario, la nostra bevanda ha raggiunto una temperatura che non è ottimale, il che fa sì che alla fine abbia un sapore peggiore di quanto fosse. Per questo motivo, da Lidl ci presentiamo anche con i bicchieri termici.

Degli bicchieri termici che ci sono piaciuti molto anche perché non sono quelli tipici, ma hanno un’aria e un design più attuali e moderni. Con questo, e visto nel miglior modo possibile, ti presentiamo questo in acciaio inossidabile che la catena vende a un prezzo di 6 euro. Ha una capacità totale di 300 ml, ciò con un’apertura a 360° per bere da qualsiasi punto, mantenendo le bevande calde o fredde per più tempo.