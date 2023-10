Se sei dipendente dal telefono, Lidl ha la soluzione migliore per quando vai in palestra

Il telefono cellulare è diventato negli ultimi anni un elemento indispensabile per milioni di persone in tutto il mondo, sia per motivi personali che professionali, e molte persone sarebbero sicuramente incapaci di vivere in una società senza questo dispositivo. Ti mostriamo un’invenzione incredibile di Lidl che ti permetterà di continuare a goderti il cellulare in palestra con totale sicurezza, una soluzione fantastica che sta spopolando in vendita perché fa sensazione… affrettati che vola!

Lidl ha successo praticamente con tutti i loro accessori, molti dei quali diventano virali sui social media grazie alle curiosità che suscitano, come in questo caso, in cui sta facendo un grande successo ed è molto probabile che tu nemmeno sappia che questo esista. La catena tedesca ha molto successo in Italia, dove supera già il numero di 600 stabilimenti ed è alla caccia della leader imbattibile, Mercadona, per vedere se finalmente può raggiungerla per quanto riguarda i dati di vendita.

La bottiglia magnetica di Lidl di cui hai bisogno per la palestra

Stiamo parlando della Bottiglia magnetica da fitness da 800 ml, una meravigliosa bottiglia che ha la grande caratteristica di avere un supporto magnetico per il cellulare o altri dispositivi di dimensioni simili, una cosa incredibile perché sarai in palestra dando tutto te stesso con il cellulare attaccato alla bottiglia. Al momento ha un prezzo di soli 7,99€, un’affare vero e proprio che vale la pena sfruttare per portarla a tutti i tuoi allenamenti.

Questa fantastica bottiglia magnetica di Lidl ha una capacità di 800 ml, perfetta per mantenere i tuoi livelli di idratazione ottimali per molto tempo, in quanto puoi bere molto con essa. È molto interessante il fatto che ha un filtro per permetterti di gustare frullati cremosi senza che compaia alcun pezzo perso, e ha anche un supporto per mettere la tessera della palestra, ideale se non hai tasche nei vestiti.

Tra le altre caratteristiche molto interessanti c’è la chiusura ermetica, è adatta alla lavastoviglie e include un contenitore aggiuntivo per integratori in polvere, quindi offre un servizio molto completo. Per non parlare del fatto che è disponibile in 3 colori (nero, turchese, rosso). Con una misura di 23,8 cm x 10,39 cm, il suo peso a vuoto è di 305 g. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sono polipropilene e magnete. È importante sottolineare che non è un contenitore adatto al microonde.

