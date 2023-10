Se sei bassa e non sai come aggiungere un tocco di stile al tuo look, segui questi consigli !

Se sei bassa e non sai come aggiungere un tocco di stile...

Mettere un tocco ai tuoi look non è complicato, hai solo bisogno di alcuni consigli e capi che siano in grado di risolvere subito il tuo problema. Riuscirai a far sembrare le tue gambe più lunghe, ottenendo uno stile perfetto investendo al meglio il tuo denaro in look sorprendenti. Il tuo problema ha una soluzione facile, devi solo cercare i capi adatti per indossare dei bottoni abbinabili a un’infinità di outfit.

Risolverai il problema su come abbinare i bottoni ai tuoi look seguendo questi consigli

I bottoni Chelsea sono quelli che ci stanno sempre bene. Sono il classico che si adatta a molte occasioni, puoi procurarti degli stivaletti di moda da Zara. Scegli tra un modello piatto o con tacco a seconda delle tue attività quotidiane. Li puoi avere a soli 35 euro, un prezzo che ti regalerà gli stivaletti della stagione.

Un paio di leggings neri, dello stesso colore degli stivaletti, in questo modo non taglierai la gamba, ma sembrerà più lunga. Con l’aiuto di un total look dello stesso colore, otterrai un capo con il quale sicuramente avrai successo in ogni occasione. Puoi procurarti questi leggings per soli 19 euro.

Indossa un vestito midi fluido che ti aiuti ad abbinare i tuoi stivaletti a un capo destinato a fare successo in ogni occasione. Con gli stivaletti riuscirai a sembrare più alta. Se opti per una gonna corta, le tue gambe sembreranno più corte, cosa che non vorrai mostrare.

Scegli dei pantaloni a gamba dritta per poter indossare gli stivaletti che ti salveranno in più di un’occasione. Questa combinazione di pantaloni dritti e stivaletti è quello che cerchi per questa stagione. Una combinazione che ti darà più di una soddisfazione e risolverà i tuoi problemi nell’acquistare un tipo di accessorio con cui avrai successo.

Questi consigli ti aiuteranno ad allungare le gambe in modo che tu possa apparire molto bene, con l’aiuto di capi e accessori che sempre si abbinano bene. Da adesso potrai indossare gli stivaletti come un’influencer.

