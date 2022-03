Se sbattono le palpebre lo perdono: Tesla punta direttamente ai massimi storici

Nonostante la forte correzione che ha portato le azioni Tesla dai massimi storici di novembre ai minimi del ribasso dei 700 dollari (fine febbraio), il valore non ha mai smesso di essere rialzista in termini di medio e lungo termine.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA S1 1010 S2 960 R1 1208 R2 1243.49 Breve termine Medio termine Lungo termine

Tesla è un buon esempio di ciò che a volte ci piace ricordare del fatto che un valore può scendere bruscamente senza cessare di essere rialzista a medio e soprattutto a lungo termine. E ci sono molti esempi come questo valore sul mercato: Apple, Amazon, Microsoft, ASML, LVMH, ecc. L’acquisto di questo tipo di sicurezza è compra forzache è ciò a cui dovremmo sempre attenerci quando entriamo nel mercato.

Tecnicamente, quello che abbiamo di fronte a noi è un violento rimbalzo (il punto si allarga a parte) dal supporto al ribasso che ha collegato ogni singolo massimo successivo da metà novembre. E un “rally” dai minimi di questo mese ($ 756) 45% in sole due settimane. Nel più breve termine che abbiamo ora un supporto importante nel gap rialzista di questo lunedì, i 1.010,64 dollari. E come resistenze ha solo i massimi di gennaio (1.208) e massimi storici a $ 1.243,49. Conoscendo il valore e sapendo come viene speso quando inizia a salire, non escludo affatto che i massimi storici verranno presto battuti.