Se non tieni conto di questo, stai sbagliando nella scelta del tuo ombrellone

In estate è conveniente proteggiti dal sole utilizzando creme solari, bevendo molta acqua ed evitando l’esposizione durante le ore di massimo irraggiamento. Inoltre, per i giorni di spiaggiaavere un buon ombrellone È fondamentale, sia per proteggere te stesso che per i tuoi effetti personali.

Come scegli il miglior ombrellone spiaggia? Di seguito spieghiamo il Aspetti da considerare prima di acquistarne uno:

fattore di protezione

Ci sono ombrelli che hanno Fattore di protezione dai raggi ultravioletti (UPF) 30, 50… Proprio come la crema, si consiglia di sceglierne una con il filtro di massima protezione contro Raggi UVA e UV.

Dimensione

È importante prestare attenzione al centimetri di diametro che l’ombrellone che stai per acquistare deve sapere se si adatta alle tue esigenze.

Il peso

È conveniente scegliere un modello di ombrello luce, dal momento che spesso devi camminare molto dall’auto alla sabbia. Per questo motivo sarà più comodo portare un ombrello che pesa poco.

Borsa

Normalmente tutti gli ombrelli che si trovano sul mercato sono forniti con il proprio borsa o custodia compreso per essere trasportato. Tuttavia, non fa male assicurarsi che anche quello che stai per acquistare ne abbia uno.

Supporto

Gli ombrelli spesso non vengono con il tuo sostegno incluso. Pertanto, è importante sapere se quello che stai per acquisire ne porta uno con sé o meno. Se non lo possiedi, dovrai acquistarlo separatamente. Il punte di fissaggio per gli ombrelli di solito hanno prezzi abbastanza economici.