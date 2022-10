Se l’Inter licenzia Simone Inzaghi, ecco cinque possibili candidati che potrebbero subentrare fino a fine stagione

Inter Milan sono ora in profonda crisi dopo che i nerazzurri hanno perso la seconda partita consecutiva di Serie A sabato contro l’AS Roma (puoi vedere tutta l’azione della Serie A in diretta su Paramount+). Simone Inzaghi ha iniziato male la nuova stagione, con quattro vittorie contro leccese, Cremonese, Spezia e Torino e quattro sconfitte contro Lazio, AC Milan, Udinese e AS Roma. Con soli 12 punti dopo otto partite e 13 gol subiti, l’Inter è attualmente nona in classifica, otto punti dietro la capolista Napoli e Atalanta. Inoltre, l’Inter ha perso in casa la prima partita di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, ma poi ha vinto la partita in trasferta contro il Viktoria Plzen. Martedì, l’Inter ospiterà l’FC Barcelona a San Siro (tutta l’azione di Champions League in diretta su Paramount+) per una partita che probabilmente deciderà il resto della stagione UCL, mentre la prossima settimana giocherà di nuovo contro il Barcellona in trasferta.

Quindi, questa settimana potrebbe decidere il futuro del loro allenatore. La posizione di Inzaghi è ora a rischio, e se i risultati non cambiano è sempre più probabile che nelle prossime settimane venga esonerato. Anche se sembra che il club gli darà più tempo (almeno fino all’inizio dei Mondiali di novembre), se l’Inter continua a perdere la situazione diventa più urgente.

Diamo un’occhiata alle possibili opzioni che l’Inter avrebbe per sostituire Inzaghi se decidesse di fare una mossa. Considerata la difficile situazione finanziaria del club e il fatto di aver appena rinnovato il contratto di Inzaghi fino al 2024, è improbabile che il titolare Steven Zhang dia il via libera ad assumere un allenatore che guadagnerà più di quello di Inzaghi, circa 5 milioni di euro a stagione. . D’altra parte, è più probabile che l’Inter possa assumere un allenatore ad interim fino alla fine della stagione e poi cercare un’opzione a lungo termine in estate. Se seguiamo questa logica, dobbiamo escludere allenatori come Mauricio Pochettino o Thomas Tuchel che attualmente sono senza club ma guadagnano molto di più di Inzaghi se si considerano gli ultimi appuntamenti. Allora, chi può sostituire Inzaghi a breve?

1. Christian Chivù

Tra i candidati c’è l’attuale allenatore dell’Under 23 dell’Inter, che conosce già la maggior parte dei giocatori con cui lavorerebbe. E’ anche sempre una scelta azzardata, però, quella di andare con un allenatore delle giovanili con poca esperienza ai massimi livelli. e nel recente passato l’Inter lo ha fatto solo una volta quando nel 2012 i nerazzurri hanno esonerato Claudio Ranieri e lo hanno sostituito con Andrea Stramaccioni.

2. Dejan Stankovic

L’ex centrocampista dell’Inter è attualmente disponibile dopo aver terminato il suo periodo alla Stella Rossa Belgrado, ma Sampdoria lo stanno prendendo in considerazione anche dopo che il club ha deciso di licenziare Marco Giampaolo di domenica. Quindi, Stankovic potrebbe entrare a far parte del calcio di Serie A molto presto comunque, è solo questione di dove.

3. Claudio Ranieri

La scelta esperta. Ranieri ha già allenato l’Inter nella stagione 2011-12 e può essere un’opzione a breve termine se il club deciderà di assumere un diverso tipo di manager con più esperienza fino alla fine della stagione.

4. Paolo Sousa

L’allenatore portoghese potrebbe tornare nel calcio italiano dove ha allenato Fiorentina dal 2015 al 2017. Ha giocato anche all’Inter quando è stato giocatore per due anni (dal 1998 al 2000) e ora è senza squadra dopo aver terminato la sua parentesi al Flamengo lo scorso giugno.

5. Walter Zenga

Il suo nome è sempre in giro quando l’Inter ha bisogno di un allenatore ad interim. Ha sempre affermato che il suo sogno è allenare l’Inter un giorno dopo aver giocato con la maglia nerazzurra dal 1982 al 1994 diventando una leggenda del club.