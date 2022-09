“Se le persone avevano poca pazienza, ora meno”

Il pandemia ha aumentato il irritabilità della popolazione. siamo diventati meno paziente, più irascibile Y meno amichevole. Lo dicono gli studi: l’ultimo è stato appena pubblicato dalla rivista ‘PLOS ONE’, il quale, dopo aver seguito migliaia di americani, conclude che il covid-19 ha aumentato il cattivo umore di cittadinanza, soprattutto nel giovani adulti. Siamo emotivamente più instabili e più coscienziosi, afferma la ricerca. Medici, ristoratori, tassisti o impiegati di banche e call center, lo confermano i professionisti, tutti coloro che lavorano con il pubblico peggioramento dell’umore.

“L’intera società lo è più irritabile. C’è un peggioramento della salute mentale e le emozioni delle persone sono in superficie”, dice. Rimedi Martino, presidente del Società Spagnola di Medicina di Famiglia e di Comunità (Semfyc). Martin crede che ce ne sia uno “irritabilità generica”, che le persone sono “più sensibile” per esempio al rumore e alla folla. “I pazienti riferiscono di averlo più ansia. C’è molto disagio emotivo, uno stato d’animo più basso e dietro c’è il irritabilità, apatia e quella sensazione che come minimo puoi saltare”.

Oltre al covid-19, che negli ultimi due anni ha concentrato l’attività del sistema sanitario, ci sono altri fattori che aumentano l’irritabilità delle persone in campo sanitario. Per esempio, liste di attesa. “Si curano pazienti seri, anziani e cronici, ma ci sono alcune problematiche che richiedono alcuni giorni. Una cosa è essere accessibili e un’altra è essere immediati”. sottolinea il presidente del Semfyc. Nei centri sanitari, chi paga di più cattivo umore dell’utente sono i amministrativo che rispondono al telefono e prendono appuntamento. “Non noto questa irritabilità con i miei pazienti, con cui sto da 15 anni. Potrebbero essere più irritabili quando vanno al emergenze dagli ospedali o curarli professionisti che non li conoscono”. Martín sottolinea anche che spesso il situazione occupazionale, segnato dall’incertezza, è fonte di disagio per il paziente.

Più sicurezza nelle discoteche

L’irascibilità si fa notare anche da chi lavora dietro al bancone: albergatori e ristoratori. “Ci siamo resi conto da tempo che le persone sono più irritabili e l’abbiamo trasferito alle autorità, sia alla Generalitat che al Comune di Barcellona”, afferma. Fernando Martinez, segretario generale del Federazione catalana dei Locals d’Oci Nocturn (Fecalon). In effetti, i locali notturni hanno rafforzato il sicurezza. “Questi due anni di pandemia li abbiamo visti più assalti. Con così tante chiusure, un pubblico è stato lasciato in strada, ma le persone sono più al sicuro nei locali”, afferma Martínez.

Lo afferma il sindacato le persone sono “più aggressive”, che cosa succede “più mancato rispetto delle regole di convivenza”. “Ci sono anche controllori di accesso nei locali notturni che hanno dovuto farlo rafforza i tuoi vestiti perché al momento è molto comune da usare Arma bianca”, sottolinea il presidente di Fecalon.

“Lotte” per i prezzi dell’elettricità

Come ha sottolineato il dottor Martín, la popolazione è più irritabile perché ce ne sono alcune circostanze che la fanno vivere in una costante preoccupazione. Il crisi energetica, ad esempio, che minaccia un rigido inverno, è un altro fattore. “I compagni di centralino servire i clienti di compagnie energetiche stanno ricevendo dei combattimenti…”, certifica Eric Carrion, responsabile di settore dei contact center delle Commissioni Operaie (CCOO) in Catalogna. I ‘contact center’, che sono centri di interazione con i clienti tramite chiamate, SMS o social network, comprendono tutti i settori: 061, banking, telefonia, uffici viaggi o anche grandi piattaforme come Facebook, Tik-Tok, Tripadvisor o Booking.

“La gente, per esempio, chiama perché non può pagare la bolletta della luce come se fossimo responsabili del loro prezzi aumentati. E questo è aumentato con la pandemia”, continua Carrión, che assicura che il settore ha notato a “aumento del cattivo umore” a causa del covid-19. “Siamo più incazzati e più irascibili”, dice, e spesso questo viene pagato con gli operatori telefonici. “Noi siamo precari fino a due giorni fa eravamo sotto il stipendio minimo interprofessionale (SMI), Abbiamo molto fatturato e ci manca la formazione”, dice.

Secondo Carrión, le persone chiamano perché vogliono prendere accordi e li vuole “ora”. “Con il covid-19 ce n’erano molti acquisti online’, che ha aumentato la percentuale di errori. Ma se prima le persone l’avessero fatto poca pazienza, ora meno. Con questa situazione economica non esiste un clima normale di la tranquillità”, Lui dice. Assicura che i cittadini vogliono il “prodotto più economico” perché c’è una “crisi”. “Il cliente è diventato meno paziente e più esigente.”

Più “aggressività verbale”

I dipendenti del filiali bancarie, Ad esempio, notano un aumento di “aggressioni verbali”. Molte entità bancarie hanno uffici chiusi; altri le ore sono state limitate di attenzione al pubblico. C’è stato un impegno generale per il digitalizzazione. “C’è più irritabilità e stress che viene pagato con le persone che lavorano con il pubblico”, insiste, da parte sua, Vittoriano Miravete, responsabile di Settore finanziario UGT. guarda che ci credi “è tutto un po’ unito”: il “cattivo umore” e il “ridimensionamento”. È comune vedere persone che “alzano il tono” a causa delle code che si generano ogni giorno negli uffici delle banche.

Qualcosa di simile si osserva da tassisti. Tra settembre e ottobre dello scorso anno, il settore ha subito un picco di rapine “molto violente”, ma che erano “puntuali”, sottolinea Tito Alvarez, leader del sindacato Elite Taxi. Notare le persone “un po’ eccitate” con il tema del mobilità a Barcellona, ​​​​con i “radar a 30 chilometri orari”. “Forse in linea generale tutto è un po’ più polarizzato. Ma dipende dal tipo di client che viene caricato. Se prendi il ora di punta e c’è molta fretta, e inoltre le opere di Sants ti prendono, la gente diventa più nervosa”, dice Álvarez. Più complicate sono le notti. “Le persone, e soprattutto i giovani, sembrano esserlo perdere il rispetto. Ti insultano immediatamente e ti parlano con disprezzo”, conclude.