Se i vostri bambini non vogliono mangiare, Mercadona ha la soluzione con questo ottimo pasto.

L’alimentazione infantile è un mondo appassionante che può essere molto complicato, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con bambini che non mangiano affatto, e peggio ancora quando non mangiano proprio. Oggi vi mostriamo un Il grande piatto per bambini di Mercadona La sezione alimenti di Mercadona ha diversi prodotti pensati appositamente per i più piccoli di casa, molti dei quali sono una vera tentazione anche per chi è un pessimo mangiatore ed è quasi impossibile fargli mangiare un buon piatto o un menù ogni giorno.

La pasta per bambini di Mercadona che piace a grandi e piccini

È Pasta per bambini Hacendado con verdure per minestrauna pasta creata appositamente per i più piccoli e che è perfetta sia per farci una zuppa che per prepararla singolarmente come se fosse un maccherone… ha tantissime possibilità di preparazione! Attualmente è disponibile in una confezione da 500 g al prezzo di appena 1 euro, una quantità minima che vi permetterà di avere cibo per diversi giorni.

Questo Pasta per bambini Mercadona è vegetale, con pasta verde, arancione e bianca, colori presenti anche in tutte le altre paste vegetali e che piacciono ai bambini perché con questa colorazione rendono la pasta più attraente e accattivante. Inoltre, la pasta è a forma di rinoceronte, drago e dinosauro, così i bambini possono giocare mentre la mangiano, e ne saranno entusiasti! pomodoro disidratato e spinaci disidratati. In termini di valori nutrizionali, per 100 g di prodotto ha 358 kcal, 0,3 g di grassi saturi, 3 g di zuccheri, 4 g di fibre, 12 g di proteine e 0,03 g di sale. È importante notare che contiene glutine, quindi non è una pasta adatta ai celiaci. Se avete difficoltà a far mangiare i vostri bambini o se volete sorprenderli con un ottimo piatto che ameranno, questa pasta per bambini di Mercadona è sicuramente quella che fa per loro. diventerà uno dei loro piatti preferiti.. In zuppa, in insalata o come piatto di pasta accompagnato da un’ampia varietà di alimenti… cucinatelo come volete e la verità è che piacerà a tutta la famiglia.