Se crediamo al doppio pavimento di Iberdrola, questo lo proietta sopra il massimo

In assenza di conoscere la chiusura della candela settimanale questo venerdì, le sensazioni sui titoli della compagnia elettrica non potrebbero essere migliori. La struttura dei prezzi sembra modellare un chiaro schema di implicazioni rialziste.

Analisi tecnica DOPPIO PIANO S1 9.43 S2 8.47 R1 10.69 R2 11.27 Breve termine Medio termine Lungo termine

Innanzitutto, cos’è un doppio fondo? È un modello di inversione di tendenza al rialzo che ha la forma di una “W”. Come suggerisce il nome, il pattern è composto da due depressioni consecutive (trough) che sono approssimativamente uguali, con un moderato rimbalzo nel mezzo. Rivelando un supporto importante. La figura ci mostra l’intenzione da parte degli investitori di non lasciare che il prezzo raggiunga nuovi minimi e determinazione a porre fine alla precedente tendenza al ribasso. Il triple bottom è un’estensione di questo modello, in cui abbiamo tre minimi allo stesso livello di prezzo seguiti da una rottura sopra la resistenza.

Ed è quello che abbiamo a Iberdrola in questo momento. Una potenziale formazione che si confermerebbe, se possibile, con una chiusura libera (preferibilmente su candele settimanali) al di sopra dei massimi di gennaio (10,35). E d’ora in poi, con le sue correzioni in controtendenza o fasi di reazione, non escluderemo un ritorno ai massimi storici a 11,90 euro con alta probabilità di superarli. Vediamo cosa riserva la chiusura della candela settimanale…