La stagione della primavera è una stagione in cui i fiori invadono tutto, anche la nostra casa. In questo periodo si ha voglia di riempire non solo il terrazzo o il balcone con nuove piante, ma anche l’interno della casa. Tuttavia, potresti resistere a farlo a causa della cura che richiedono alcune piante, specialmente quelle da interno. Ma non preoccuparti perché da Ikea puoi trovare ora la soluzione migliore di tutte. Non perdere altro tempo e se desideri decorare tutta la casa con piante senza investire tempo, approfitta ora dell’offerta 3X2 di Ikea su piante artificiali. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

L’offerta 3X2 di Ikea su piante artificiali

Ikea ha nella sua sezione di piante alcune delle migliori specie e la cosa migliore è che sono artificiali, in modo da poter decorare la casa con le piante che hai sempre desiderato senza doverle pulire spesso. Piante che ora offre a prezzi incredibili grazie all’offerta 3X2, in modo che se fai parte del club Ikea Family o sei anche parte della rete di Ikea per le aziende, puoi scegliere tre piante e portarti a casa quella di minor valore gratuitamente.

Ma quali piante possiamo scegliere esattamente? Beh, la verità è che la varietà è ampia. Quasi un centinaio di piante che imitano alcune delle migliori piante come quelle rampicanti, quelle profumate o anche quelle che imitano l’erba.

Tra le migliori e più vendute abbiamo queste sei che ti mostriamo qui di seguito, ma la verità è che come diciamo ce ne sono quasi un centinaio tra cui scegliere quella che ti piace di più o quella che si adatta meglio alla decorazione della tua casa.

Pianta artificiale Fejka Cosmos Rosso

Bella, appariscente e a un prezzo che con questa promozione ti uscirà gratis. La Cosmos Rosso della linea Fejka è una delle piante più vendute attualmente in Ikea poiché ha belle foglie rosse. Misura 22 cm di altezza e costa 2,99 euro.

Pianta Fejka Lavanda

Anche in questa promozione 3X2 di Ikea hai la pianta che imita la lavanda. Ha un’altezza di 12 cm e costa 9,99 euro.

Pianta Fejka Ficus Benjamina

Il Ficus è una delle piante più comuni in tutte le case poiché è decorativa ma anche molto facile da curare. Tuttavia, da Ikea hanno questa versione di plastica che sta spopolando e che entra nella promozione sopra citata. Ha un’altezza di 170 cm e un prezzo di 54,99 euro.

Pianta Fejka Ficus Monstera

La Monstera è una pianta anche molto conosciuta per essere davvero decorativa e per avere quelle foglie verdi intense. Puoi posizionarla in salotto, nella tua camera da letto o sul balcone e non dovrai fare altro che cercare un vaso che sia bello e coerente con il suo stile. Misura 12 cm e il prezzo è di 7,49 euro.

Pianta Fejka palma

Un’altra delle piante con cui puoi decorare un salotto o una terrazza ben arredata con il meglio della primavera è questa palma Fejka con foglie a stelo lungo. Ha un’altezza di 78 cm e un prezzo di 24,99 euro.

Pianta Fejka erba

Infine, dalla stessa linea Fejka, hai anche questa piccola pianta da interno che imita l’erba lunga. Ha un’altezza di 42 cm e un prezzo di 14,99 euro.

Queste sono solo alcune delle piante in vendita nella promozione 3X2 di Ikea attualmente. Corri a prendere le tue prima che finiscano o che la promozione termini, che dura fino al 30 aprile.

