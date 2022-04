Se ancora non sai cos’è un “ritorno indietro”, dai un’occhiata al prezzo del bitcoin

I minimi di venerdì scorso si adattano perfettamente al futuro del bitcoin all’interno di quello che sarebbe un tipico movimento sotto forma di ‘ritorno all’indietro’. In teoria da qui il prezzo dovrebbe ristrutturarsi al rialzo.

Analisi tecnica RITORNO AL PASSATO S1 44345 S2 59700 R1 48475 R2 52200 Breve termine Medio termine Lungo termine

Un “ritorno indietro” è un movimento del prezzo in cui si corregge controlla la forza di quello che è il nuovo livello di supporto, prima della resistenza, che è stato recentemente superato al rialzo. Quindi, una volta che il prezzo scende e mostra di non poterlo fare con il nuovo supporto, di solito si ristruttura verso l’alto. In sintesi, si può dire che un ‘tiro indietro’ è un rimbalzo e poi cade, mentre un ‘ritorno’ consiste nel correggere e poi continuare a salire.

Ed è quello che abbiamo nel prezzo futuro di bitcoin, un appoggio impeccabile nella nuova zona di appoggio (in precedenza resistenza) che gli conferisce la parte superiore del triangolo simmetrico. Che in teoria lascia il sottostante in grado di dare continuità ai rialzi, di ristrutturarsi verso l’alto con l’obiettivo oltre $ 60.000, la larghezza del triangolo in questione. Senza escludere affatto, nemmeno, un movimento alla ricerca dei massimi storici a 69.400 dollari. Come supporto a breve termine abbiamo il minimo di venerdì scorso a 44.345$.