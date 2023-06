Scoprite il PARKSIDE® Tagliasiepi a batteria PHSA 12 B1, solo 26,99 €: la magia Lidl per il vostro giardino!

Scopri il nostro innovativo tosaerba elettrico: lama laser di precisione con arresto protettivo, sicurezza garantita grazie all’interruttore a doppia mano e rapido arresto della lama, praticità della sospensione a parete e impugnatura ergonomica antiscivolo. Controllo del carico della batteria a tre livelli, compatibile con le batterie Parkside X 12V. Batteria e caricatore acquistabili separatamente. Prezzo imbattibile di 26,99€. Un vero affare per il tuo giardino!

Il tuo giardino merita il massimo, ed è per questo che il nostro innovativo prodotto firmato Lidl è l’ideale per te. Scopri come la lama tagliata laser e l’interruttore di sicurezza a doppia mano migliorano l’efficienza e la sicurezza nel tuo lavoro di potatura, le maniglie ergonomiche e la sospensione a parete integrata per un’esperienza di utilizzo confortevole e conservazione pratica, e la compatibilità con le batterie Team Parkside X 12V.

Innovazione nel taglio: lama laser e sicurezza avanzata

La lama tagliata laser con arresto protettivo offre una potatura precisa e sicura, garantendo un taglio pulito e netto. L’interruttore di sicurezza con entrambe le mani permette un rapido arresto della lama in caso di pericolo, garantendo la massima protezione durante l’utilizzo.

Comodità e risparmio di spazio: design ergonomico e sospensione a parete

Le maniglie ergonomiche con rivestimento non slip flessibile assicurano una presa sicura e confortevole durante il lavoro. Inoltre, la sospensione a parete integrata permette di conservare il dispositivo in modo pratico e senza occupare spazio prezioso nel tuo garage o nel tuo ripostiglio.

Versatilità e prestazioni: batterie compatibili e autonomia

Questo dispositivo è compatibile con le batterie della serie Team Parkside X 12V, garantendo versatilità e affidabilità. La batteria consigliata è di 12V (2AH) o 12V (4AH), con un’autonomia di 30 minuti per la 2AH e di 55 minuti per la 4AH. Batteria e caricabatterie non sono inclusi, ma è possibile ordinare la batteria giusta e il caricatore giusto a un prezzo conveniente.

Velocità di rotazione del vuoto: 2400 giri/min

2400 giri/min Lunghezza di taglio: circa 35 cm

circa 35 cm Spessore del ramo: massimo 12 mm

In conclusione, il prodotto offerto da Lidl è un’ottima soluzione per la cura del tuo giardino, combinando innovazione nel taglio, comodità e risparmio di spazio, versatilità e prestazioni. Il prezzo del prodotto è di 26.99 €, e offre tutte le caratteristiche e le informazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze di potatura. Non lasciarti scappare questa occasione di avere un dispositivo all’avanguardia e pratico per il tuo giardino!

