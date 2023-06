Scopriamo da dove proviene l’abito più incredibile e conveniente della Regina Letizia

La Reina Letizia ha sorprendido a todo el país apareciendo con il vestito più incredibile e economico del suo guardaroba che tutte possiamo avere. Il buon gusto della nostra regina supera i confini, è un punto di riferimento nel mondo della moda. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche ci ha permesso di scoprire un marchio di abbigliamento che forse non conoscevamo. Una scelta per vestirci che ci darà più di una soddisfazione in tutti i sensi. Prendi nota di tutto ciò che devi sapere sul vestito della regina Letizia.

La regina Letizia appare con il vestito più incredibile e economico del suo guardaroba

Philippa1970 è il marchio che ha vestito con orgoglio la regina Letizia con un bellissimo vestito di quelli che fanno storia. Un capo che ha suscitato interesse per questo marchio e per uno stile reale che si è già trasformato in un punto di riferimento. La scelta di Letizia non poteva essere più azzeccata per questi giorni.

È un vestito camicia. Questo tipo di capi servono per slanciare la nostra figura e farci sembrare più magre. Inoltre, aggiungono formalità ed eleganza a qualsiasi look. Con questo design, la regina Letizia si assicura di arrivare a qualsiasi evento essendo la meglio vestita. Un 10 in tutti i sensi è ciò che alla fine otterrà diventando la meglio vestita di qualsiasi evento.

La cintura le fa una vita da vespa. Letizia è una donna magra, ma riesce a mettere in risalto ancora di più la sua figura grazie a questi dettagli che affinano la vita. Abbiamo la taglia che abbiamo con questo tipo di dettagli ci assicuriamo uno stile con cui sicuramente trionferemo in tutti i sensi.

La fantasia è spettacolare. Questo stile con cui trionfare in qualsiasi occasione lo otteniamo con un look in cui il colore è il protagonista. Non avremo rivali con un abito che non passerà mai di moda. Potremo indossarlo quasi tutto l’anno ed è completamente atemporale.

La lunghezza midi è una delle migliori. Potrete indossarlo con tacchi alti, espadrillas e persino con le scarpe da ginnastica. Questo impressionante vestito è uno dei più versatili che abbia mai visto. Un buon capo di base che può essere tuo per poco più di 300 euro, essendo uno dei più economici che la regina Letizia abbia indossato in eventi ufficiali.

