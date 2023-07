Scopri subito la fantastica gamma di sedie pieghevoli Ikea a prezzi convenienti: un must-have per gli barbecue tra amici!

Mentre i caldi raggi del sole accarezzano dolcemente la tua pelle, sedersi comodamente su una sedia è fondamentale. L’istante è perfetto, sospeso nel tempo. Metti da parte i tuoi disagi e lasciati avvolgere da una serenità calmante. La sedia, come una fedele compagna, ti sostiene con tenerezza, adattandosi ai contorni del tuo corpo, come se fosse fatta su misura per te. Questo sogno può diventare realtà con i prodotti pieghevoli di Ikea.

Le sedie per interni

Cosa c’è di meglio che sedersi comodamente sulla propria sedia? È frustrante pagare per una sedia che causa problemi di salute. Per questo, Ikea commercializza delle sedie per interni confortevoli.

La sedia GUNDE

Con la sedia pieghevole GUNDE, disponibile in nero e bianco, potrai sederti comodamente a tavola e goderti il tuo pasto senza mal di schiena o dolori ai muscoli glutei.

Se vivi in uno spazio ridotto, non preoccuparti, puoi piegarla molto facilmente, ma puoi anche appenderla al muro grazie a una maniglia integrata. Inoltre, con un’altezza di 78 cm e una larghezza di 41 cm, si adatta ovunque.

Venduta al prezzo di 9,99 euro, un prezzo molto conveniente per una sedia che regge fino a 100 kg, ne puoi acquistare più di una per creare uno spazio accogliente a casa tua.

La sedia TERJE

Questa altra sedia, venduta da Ikea al prezzo di 22,99 euro, ha uno stile un po’ più atipico. Se scegli il colore marrone, avrai l’impressione di avere una classica sedia di legno, ma scegliendo altri colori come bianco o nero, avrai uno stile un po’ più retrò. È lo stile ideale in questo momento!

C’è un foro nello schienale di quest’ultima sedia, che permette di appenderla anche al muro se hai bisogno di risparmiare spazio. Misurando 77 cm di altezza e 44 cm di larghezza, anche quando è aperta non occupa molto spazio.

Le sedie per esterni

Godersi il sole all’aperto è come un sogno? Con i prodotti Ikea, i tuoi sogni si avverano.

La sedia TORPARÖ

Questo prodotto è ideale da utilizzare su un balcone o in un giardino. Puoi regolarla in quattro diverse posizioni, il che ti permette di usarla in posizione seduta per mangiare al tavolo, o abbassarla per prendere il sole.

Il prodotto è venduto al prezzo di 60 euro. È stato testato per sopportare 110 kg e misura 109 cm di altezza per 53 cm di larghezza. Come molti modelli Ikea, è pieghevole, il che ti permette di riporlo rapidamente sulla tua terrazza, balcone o garage alla fine della giornata.

Inoltre, grazie alla sua struttura in acciaio e alla seduta in polipropilene, è resistente alla corrosione e facile da pulire.

La sedia FEJAN

Il nuovo prodotto Ikea è la sedia FEJAN, commercializzata al prezzo di 15 euro. È disponibile in due colori, bianco e verde chiaro, per seguire le tendenze estive.

Non è più necessario tirare fuori lo sgabello vecchio dalla sala da bagno se una persona si aggiunge all’ultimo momento al tuo barbecue, puoi tirarla fuori per offrirle un sedile comodo e di stile.

Con un’altezza di 89 cm e una larghezza di 44 cm, si inserirà armoniosamente intorno al tuo tavolo. Lo stesso vale per questo nuovo oggetto Ikea a prezzo abbordabile, che potrebbe servirti indipendentemente dalle dimensioni della tua casa!