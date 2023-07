Scopri questo nuovo accessorio da Lidl, indispensabile per pranzi freschi

L’estate è tornata e con essa il caldo intenso. Durante il giorno, alcuni uffici o case possono trasformarsi in fornaci. Ecco perché molte persone sono costantemente alla ricerca di soluzioni per rinfrescarsi. È sempre molto più piacevole godersi un pasto al fresco. Come sempre, Lidl è consapevole di questa problematica e propone quindi un nuovo accessorio indispensabile per pasti freschi.

Un prodotto Lidl indispensabile per godersi un pranzo fresco

Trovare il giusto prodotto per rinfrescarsi può talvolta trasformarsi in una vera avventura. Con questo raffrescatore d’aria proposto da Lidl, la soluzione è trovata.

Un apparecchio semplice da usare

Lidl è noto per essere un marchio che offre prodotti molto facili da utilizzare. Questo raffrescatore d’aria da tavolo della marca Silvercrest si inserisce in questa linea. Infatti, per utilizzarlo, non c’è nulla di più semplice.

Basta riempire il serbatoio con ghiaccio o acqua. L’apparecchio si occupa poi di raffreddarlo e diffonderlo sotto forma di umidità, apportando un po’ di freschezza in una stanza come un ventilatore. Inoltre, ha un’autonomia di sette ore. Potrai quindi usarlo per tutta la giornata o tutta la serata prima di ricaricarlo.

Un flusso d’aria regolabile per un’esperienza migliore

Questo prodotto ha un altro vantaggio che non va trascurato: è regolabile. Avrai quindi la scelta tra tre diverse velocità dell’aria. È quindi perfetto per adattarti alla temperatura della stanza.

La velocità più alta sarà adatta per i caldi più intensi, mentre se fa meno caldo, sarà adatta la velocità più bassa.

Un raffrescatore d’aria estetico e facile da trasportare

Questo accessorio proposto da Lidl potrà accompagnarti ovunque tu vada.

Un prodotto che puoi portare ovunque

Uno dei vantaggi di questo raffrescatore d’aria è la sua dimensione. Infatti, la sua piccola dimensione ti permetterà di posizionarlo su diverse superfici, come:

Il tuo tavolo

La tua scrivania

Il tuo comodino

Inoltre, ha una maniglia appositamente pensata per questo. Se vuoi spostarlo e portarlo altrove, non incontrerai alcuna difficoltà. Il suo peso, che è solo di 810 g, lo rende un accessorio ideale per i tuoi spostamenti.

Un accessorio estetico e conveniente

Da Lidl, sappiamo abbinare estetica e praticità. Questo accessorio emette una luce d’atmosfera grazie a LED. La loro intensità è variabile e consente di creare atmosfere luminose.

In tutto, l’apparecchio può diffondere una luce di sette colori diversi. Se attivi la modalità di variazione, il colore diffuso cambierà regolarmente. Per un pranzo pieno di colore e freschezza, questo prodotto è quindi indispensabile.

Inoltre, il suo prezzo non potrà che convincerti a procurartelo. Infatti, costa solo 19,99 euro. Si tratta quindi veramente di un ottimo affare per un prodotto con così tante qualità. Sarebbe un peccato lasciarselo sfuggire. Scopri anche il mini ventilatore da colonna di Lidl, il nuovo must dell’estate.