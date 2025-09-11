Scopri quali supermercati sono aperti oggi in Catalogna: orari di Mercadona, Lidl, Hipercor… Non perdere l’occasione!

Ogni volta che si avvicina un giorno festivo, molti si fanno la stessa domanda: i supermercati saranno aperti? Oggi, giovedì 11 settembre, la domanda si pone in Catalogna in occasione della celebrazione della Diada. E’ una festa molto importante per i catalani, durante la quale molti negozi rimangono chiusi. Ma cosa succede con i supermercati? Saranno aperti o chiusi in Catalogna?

La verità è che non tutte le catene seguono la stessa politica. Alcune mantengono le chiusure abituali di domenica e giorni festivi, mentre altre scelgono di aprire in determinate aree, soprattutto in luoghi turistici o in grandi città come Barcellona. Di conseguenza, la risposta non è unica né universale. Dipende dal supermercato, dal comune e, in alcuni casi, perfino dal quartiere. Quindi, prendi nota, perché ti dettagliamo qui di seguito quali supermercati sono aperti oggi in Catalogna, quali rimangono chiusi e in quali casi potrebbero esserci eccezioni. Iniziamo con Mercadona, passiamo poi a Lidl, Hipercor e molti altri.

Mercadona

Capita in tutte le comunità, anche in Catalogna, quando arriva un giorno segnato in rosso sul calendario. Mercadona non apre quando c’è un giorno festivo. Non importa se cade di lunedì, di domenica o di giovedì come oggi. E anche se c’è sempre il dubbio, per sicurezza, la chiusura è sempre confermata poiché fa parte della sua politica aziendale di chiudere non solo nei giorni festivi, ma anche le domeniche. Quindi oggi, 11 settembre, non è un’eccezione. Se avevi in mente di passare all’ultimo minuto per fare un acquisto last minute, è meglio che cerchi un’alternativa. Tutti i suoi negozi in Catalogna saranno chiusi.

Lidl

Un altro classico delle festività è il dubbio su Lidl. Perché anche se non tutte le catene seguono lo stesso schema, in questo caso sì: i negozi Lidl saranno chiusi oggi in Catalogna. Non importa se ti trovi in una grande città o in una zona più piccola, il risultato sarà lo stesso. In effetti, Lidl rispetta un criterio abbastanza omogeneo in questi giorni e in questa comunità. Tuttavia, se vivi in una zona molto turistica o in qualche posto speciale, non fa male fare una ricerca veloce sul loro sito web. Ma è molto probabile che non ne trovi nessuno aperto.

Hipercor

Per quanto riguarda Hipercor, la norma nei giorni festivi come questo è chiudere tutti i suoi centri, e questo è esattamente ciò che succederà oggi. La Catalogna celebra la sua Diada, e la catena ha deciso di mantenere i suoi negozi chiusi per tutta la giornata dell’11 settembre. Questo si applica sia agli spazi alimentari che a tutti gli altri reparti, quindi non aspettarti di trovare l’ingresso aperto. Se avevi bisogno di fare acquisti, devi cambiare piani o aspettare il giorno successivo. È meglio accettarlo il prima possibile e evitare viaggi inutili.

Supermercati Dia

Con Supermercati Dia la situazione è un po’ più ambigua. Non perché non abbiano una politica chiara, ma perché dipende molto da dove vivi. In molte città catalane i negozi saranno chiusi oggi, questo è sicuro. Ma in altre, soprattutto in città grandi come Barcellona, o in aree balneari con molto turismo, alcune rimarranno aperte. Il problema? Che non sempre hanno gli stessi orari e non è sempre una cosa che viene comunicata chiaramente ovunque. Quindi, in questi casi, è meglio essere sicuri: vai sul loro sito web, cerca il tuo negozio più vicino e guarda l’orario esatto.

Consum

Infine, qual è la situazione dei supermercati Consum oggi? Perché sebbene molti dei loro negozi chiudano nei giorni festivi, alcuni rimarranno aperti, sia a Barcellona che in città come Sant Boi de Llobregat, dove oggi sarà aperto con il suo orario normale, dalle 09:00 alle 21:00. Questa differenza di criteri non è nuova, e la catena stessa tende ad adattarsi a seconda dell’area e del flusso di clienti. Quindi, se non sei sicuro, cerca prima sul loro sito web o su Google Maps. Meglio essere sicuri che restare a mani vuote.

Ora sappiamo quali orari avranno i supermercati in Catalogna durante l’11 settembre, giorno in cui si celebra la Diada. Abbiamo esaminato i punti vendita più comuni e le politiche generali delle principali catene, ma i giorni festivi possono creare notevoli differenze tra i comuni. Alcuni negozi adattano i loro orari di apertura in base al volume di clienti, al turismo o alle esigenze locali. Quindi, se devi fare la spesa oggi, 11 settembre, in Catalogna, il nostro consiglio è di tenere presente le informazioni fornite, ma sarebbe comunque utile fare una ricerca rapida sul sito web del supermercato che intendi visitare.