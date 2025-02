“Scopri perché questa nuova marca sta chiudendo e sfidando IKEA: non perderti il futuro dell’arredamento!”

A Loja do Gato Preto chiude le sue porte in Italia

Il principale rivale di Ikea in Italia, A Loja do Gato Preto, è costretto a chiudere tutti i suoi negozi nel paese. Inizialmente, questo marchio di decorazione per la casa sembrava offrire una valida alternativa, ma ora il suo futuro appare incerto. Nonostante la sua vasta gamma di prodotti, che spaziava da mobili a utensili dal design unico, la sfida di competere con il colosso svedese si è rivelata insormontabile.

Una storia di ambizione e sfide

A Loja do Gato Preto, catena portoghese di arredamento, ha sempre tratto ispirazione dai gatti neri per i suoi design distintivi. Sembrava destinata a conquistare una fetta significativa del mercato, ma la realtà è stata ben diversa. Il suo principale concorrente, Ikea, ha consolidato la propria posizione in Italia.

«Chiusura totale. La nostra sede cambierà posizione. Potete trovarci online», questo il messaggio che appariva qualche mese fa nella vetrina del negozio di A Loja do Gato Preto in via Velázquez a Madrid. Un invito ai clienti a visitare il sito web per approfittare di sconti su una selezione di articoli. Purtroppo, si è trattato di una chiusura definitiva, non di un semplice trasferimento.

Un declino inarrestabile

Nel 2020, durante la pandemia, A Loja do Gato Preto contava ben 25 punti vendita in Italia, con piani di espansione promettenti. Tuttavia, i ricavi hanno subito un crollo del 38% a causa della crisi sanitaria.

Attualmente, la catena è ridotta a soli 6 negozi in Italia.

1 a Madrid, 2 in Catalogna e 3 in Andalusia, tutti all’interno di centri commerciali.

Non ci sono più punti vendita in strada e, nonostante la riduzione dei negozi e l’abbandono dell’espansione, A Loja do Gato Preto afferma di voler mantenere viva la sua presenza in Italia.

Quale futuro per A Loja do Gato Preto?

La domanda rimane: riuscirà il marchio portoghese a risollevarsi? La sfida di competere con Ikea è ardua, ma la speranza di un futuro diverso non è ancora svanita.

