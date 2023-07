Scopri ora da Lidl la macchina per fare ghiaccio ideale per bevande fresche

Da Lidl possiamo trovare molti prodotti, ognuno più utile dell’altro. Dai generi alimentari agli attrezzi da bricolage, sia in negozio che online, l’azienda si impegna a offrire prodotti per tutti e a prezzi sempre accessibili. Oggi propone una macchina per il ghiaccio del marchio Silvercrest, particolarmente interessante e che siamo sicuri potrà salvare il vostro estate.

Macchina per il ghiaccio Silvercrest: una nuova proposta di Lidl

Lidl sa rinnovarsi e offrire ai suoi clienti prodotti sempre più performanti, accessibili e di alta qualità.

Una macchina utile e performante

Ogni stagione, l’azienda propone prodotti adatti. Qualche mese fa, una macchina per il ghiaccio era apparsa sugli scaffali. Già molto apprezzata dai consumatori, Lidl ha deciso di rimetterla in vendita attualmente.

Una macchina per il ghiaccio sarà ideale per rinfrescare i vostri cocktail e altre bevande che desiderate gustare nel vostro giardino o sulla vostra terrazza. Producente una grande quantità di ghiaccio rapidamente, siate certi che tutti i vostri ospiti potranno servirsi! L’azienda aveva recentemente avuto un grande successo proponendo una spillatrice di birra a un prezzo imbattibile.

Un’accessibilità al top

Come sempre, l’azienda tedesca di distribuzione Lidl vuole offrire prodotti accessibili senza compromettere la qualità. È per questo che la macchina per il ghiaccio Silvercrest viene proposta a un prezzo di 99 euro. A questo prezzo, avrete incluso nell’acquisto la macchina per il ghiaccio e il suo cavo di 180 centimetri, così come un vassoio e un mestolo per il ghiaccio. Non sarà quindi necessario acquisti aggiuntivi per utilizzarla efficacemente. Il prezzo include anche una garanzia di tre anni, quindi potrete essere certi della sua durata nel tempo e, se dovesse verificarsi un problema, la macchina potrà essere facilmente sostituita in qualsiasi negozio Lidl.

Le caratteristiche di questa macchina per il ghiaccio

Questo prodotto disponibile presso Lidl, ma anche online, con consegna in soli cinque giorni lavorativi, promette caratteristiche molto performanti. Innanzitutto, questa macchina ha una potenza di 105 W, che garantisce un funzionamento efficace. Può produrre ghiaccio in pochi minuti grazie al suo serbatoio da 2,1L, senza bisogno di raffreddamento preventivo. Può quindi creare cubetti di ghiaccio di due diverse dimensioni, per adattarsi perfettamente a tutti i vostri bicchieri. In questo modo, potrete avere 9 cubetti di grandi dimensioni in circa 9 minuti e 9 cubetti più piccoli in circa 7 minuti. Il vassoio è removibile e può contenere fino a 800 g, abbastanza per soddisfare tutte le vostre esigenze. Da notare che in circa 24 ore, possono essere prodotti circa 11-12 kg di ghiaccio!

Come avrete capito, questo vassoio per il ghiaccio è efficiente e particolarmente facile da usare grazie al suo touchscreen. Questo prodotto da cucina non occupa molto spazio e può essere riposto facilmente in un armadio, per essere ripreso l’estate successiva.