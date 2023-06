Scopri nuove esperienze subacquee con la maschera da sub di Decathlon.

Anche quest’estate, il mare e la spiaggia saranno le opzioni preferite dagli spagnoli per trascorrere le loro vacanze. Le onde, la sabbia e il sole torneranno ad essere i protagonisti di un’estate che promette di essere indimenticabile per molti spagnoli. Tuttavia, grazie a Decathlon potrai vivere nuove esperienze sott’acqua con uno dei prodotti più apprezzati del marchio francese ogni estate, la sua maschera da snorkeling Easybreath 900.

La multinazionale francese è un’amante dell’avventura e trasmette quella passione a tutti i suoi clienti. Decathlon sa che in fondo al mare si trovano grandi paesaggi, luoghi ed esperienze che possiamo vivere solo d’estate. Per questo, ha deciso di cambiare completamente il modo in cui le persone si immergono e fanno snorkeling sulle coste di molti luoghi del mondo, poiché con questa maschera da snorkeling avrai a disposizione un sofisticato sistema di immersione ad un prezzo irresistibile.

Vivi nuove esperienze ed avventure con Decathlon

Nel mondo dello snorkeling, la maschera Easybreath 900 è diventata un vero punto di svolta. Progettata per migliorare l’esperienza degli appassionati di immersioni in superficie, questa maschera ha rivoluzionato il modo in cui si esplora il mondo sottomarino sulle coste del nostro paese. Il suo design innovativo e la sua funzionalità avanzata hanno conquistato gli appassionati del fondo marino, poiché con essa si possono godere nuove esperienze di immersione e di esplorazione.

La maschera Easybreath 900 ha risolto uno dei maggiori inconvenienti del tradizionale snorkeling: la necessità di utilizzare un tubo in bocca per respirare. Con il suo design integrale, questa maschera permette ai subacquei di respirare sia dal naso che dalla bocca in modo naturale, senza restrizioni o fastidi. Inoltre, la parte flessibile del naso ti permette di bilanciare gli orecchi per poter discendere senza il pericolo di danneggiare i timpani.

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’Easybreath 900 è il suo campo di visione panoramico di 180 gradi, che offre una visibilità eccezionale sotto l’acqua. La lente antiappannamento e antigraffio offre un’ottima resa ottica, permettendo agli utenti di apprezzare la bellezza dell’oceano senza alcuna interruzione visiva. Inoltre, il suo sistema di tenuta ermetica dry-top impedisce l’ingresso di acqua, mantenendo il volto asciutto in ogni momento.

Permette una visione panoramica sotto l’acqua

Anche il comfort è una priorità nel design di questa maschera. L’Easybreath 900 ha una cinghia regolabile che si adatta a diverse dimensioni di testa, offrendo una vestibilità sicura e comoda. La sua morbida e ergonomica silicone previene sfregamenti e segni sulla pelle, consentendo agli utenti di godere di lunghe sessioni di snorkeling senza alcun fastidio.

Anche la sicurezza è una caratteristica chiave dell’Easybreath 900. Incorpora una valvola di purga nella parte inferiore della maschera che consente di espellere l’acqua accumulata con un semplice gesto, come quello di sollevare la testa. Ciò garantisce agli utenti una visione chiara e senza interruzioni durante la loro immersione, in modo da poter godere di ogni secondo sotto l’acqua.

