Scopri Minorca a prezzi incredibili in ottobre

Viaggio a Minorca ad ottobre è un’ottima idea sia per le coppie che per le famiglie. Le temperature sono ancora gradevoli in queste date, ed è possibile godere di questo paradiso naturale del mediterraneo senza fretta, in fuga dal sovraffollamento dell’estate. Natura, cultura e gastronomia ti aspettano quest’isola Quello ti farà innamorarese non lo conosci ancora, e ti catturerà se lo hai già visitato.

Perché visitare Minorca ad ottobre?

Nei suoi 695 km², Minorca ha un catalogo inesauribile di attrazioni naturali che puoi incontrare al tuo ritmo durante tutto l’anno. I mesi di Settembre e ottobre sono perfetti per visitarlopoiché le temperature sono in media intorno ai 20 gradi.

In queste date è ancora possibile fare il bagno nelle calette dalle acque cristalline, scoprire grandi scogliere, percorri sentieri e sentieri senza tanto caldo per scoprire angoli incredibili… Insomma, conoscere Minorca con un ritmo tranquillo, nella sua atmosfera rilassata che trasmette calma ai visitatori.

Viaggia a Minorca con uno sconto del 20% nel mese di ottobre

La destinazione perfetta richiede anche un soggiorno perfetto. E, in quell’aspetto, Hotel Palladium Minorca ha molto da dire. Il struttura ricettiva Si trova a pochi metri da uno dei migliori calette di Minorcala spiaggia di Arenal d’en Castell, e gode di incredibili viste sul mare e sulla costa.

Vuoi approfittarne offerte di viaggio a Minorca nel mese di ottobre? Palladium Hotel Menorca ti rende facile: fai il tuo prenotazione per viaggiare dal 1 ottobre e beneficiare di uno sconto fino al 20% sulla tua prenotazione. Inoltre, se sei un membro di Palladium Rewards, aggiungerai un ulteriore sconto del 5% e 2.500 punti per prenotazioni future.

Potresti affittare una macchina in aeroporto e, soggiornando in questo hotel, girare tutta l’isola per conoscere angoli come Cala Galdana, Cami de Cavalls, Cala’n Bosch o la spiaggia di Son Bou, tra le tante luoghi da scoprire. Se l’isola è stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO nel 1993, visitandola in pochi giorni scoprirete perché.

Hotel per famiglie e coppie a Minorca

Hotel Palladium Minorca È la scelta ideale per viaggiare a Minorca in famiglia, in coppia o con gli amici. Bambini e adulti godono di questo hotel, che dispone di aree giochi per bambini e aree riservate agli anziani. Vuoi approfittarne ponte di ottobre viaggiare? Vai avanti e prenota ora in questa struttura con miniclub, piscine all’aperto e alcune installazioni che ti farà scoprire il comfort con un nuovo concetto.

Le stanze di questo Hotel Minorcasono disponibili fino a otto diverse tipologie di alloggio: da camere con terrazzo da 16 m² e Jacuzzi a suite di 29 m² con vista marepassando per camere deluxe con diverse configurazioni e occupazioni. Tutti, ovviamente, con aria condizionata e tutti i comfort.

Palladium Hotel Menorca: piano perfetto per le coppie

Affinché non manchi nulla e tutto sia ancora più comodo, Hotel Palladium Minorca offre un servizio di pensione, tutto compreso con cucina mediterranea e prodotti locali, che hanno il supporto della loro qualità riconosciuta. Seguendo la stessa filosofia, l’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti un vasto repertorio di proposte di svago e relax.

Tu vuoi sorprendi il tuo partner in una data speciale? Palladium Hotel Menorca propone il suo pacchetti romantici, ideale per le fughe, con la possibilità di organizzare una serata perfetta per due. È possibile godere di un Camera Deluxe TerrazzaQuello Ha una vasca idromassaggio sulla terrazza, e prenotare a massaggio di coppia nella stanza stessa. Dettagli che si sommano e rendono il soggiorno ancora migliore.

Un all-inclusive con ristoranti di qualità a Minorca

La varietà spicca nella proposta gastronomica di Hotel Palladium Minorcadove spicca Sa Barca, la sua ristorante con ‘show cooking’ che offre specialità culinarie di Minorca, come lo stufato di aragosta, e ricette del resto delle Isole Baleari. UN ottima opportunità per approfondire la vera essenza di cucina mediterranea di qualità, fedeli al principio della massima cura della materia prima fresca.

Se soggiorni al Palladium Hotel Menorca, non perdere sa unguentoil bar-teatro che onora il cocktail alcolico più amato Minorca, a base di gin e limonata locali. Ordinalo dopo cena o lascia che il tuo barista professionista ti prepari a cocktail con la tua bevanda premium preferita. Qualunque cosa tu ordini, brinderai sicuramente alle tue vacanze al Palladium Hotel Menorca.

Tempo libero, attività all’aria aperta e miniclub in hotel

L’hotel dispone di un completo programma di animazionesia di giorno che di notte, con attività all’aperto per praticare nei dintorni e intrattenimento per tutte le età, con spettacoli e musica dal vivo. Le sue tre piscine (solo per famiglie, bambini e adulti), il miniclub per i più piccoli e le attività come l’Aquagym fanno parte di un complesso di strutture di prim’ordine pensate e pensate per comodità, divertimento e riposo.

Palladium Hotel Menorca ha ricevuto il Riconoscimento Onorario al miglior progetto in sostenibilità e riabilitazione settore alberghiero in Spagna 2020 premiato dal gruppo Habitat Futura “per il suo eccezionale contributo al cambio di paradigma nel settore alberghiero, fornendo soluzioni globali basate su criteri di sostenibilità”.