Scopri l’invenzione più rilassante di Lidl: il prodotto che ti farà sentire in spiaggia direttamente dalla tua terrazza!

Ci sono giorni in cui tutto ciò che si desidera è sdraiarsi al sole, chiudere gli occhi e lasciarsi cullare dalla brezza. Tuttavia, non è sempre possibile godersi la spiaggia o una casa rurale immersa nella natura. E, anche se siamo nel periodo di Pasqua, spesso l’unico spazio disponibile è il nostro balcone, il nostro terrazzo o addirittura il salotto di casa. Proprio qui Lidl ha colto nel segno con la sua ultima invenzione per il massimo relax: il divano gonfiabile Airlounge di colore blu. Un ritrovato geniale che, con un poco d’aria, ti fa sentire in vacanza senza lasciare la comodità della tua casa.

Questo divano, che sembra appena uscito da un chiosco di Ibiza, è la perfetta combinazione di comfort, design e praticità. E il prezzo è incredibile: solo 17,99 euro. Questo prodotto Lidl non richiede una pompa per gonfiarlo, è leggerissimo e viene fornito con la sua borsa per il trasporto. In altre parole, puoi portarlo con te al parco, in piscina o semplicemente nel tuo giardino per leggere o fare un pisolino al sole. Con un peso di soli 900 grammi, basta srotolarlo, riempirlo d’aria con un paio di movimenti (sì, come se stessi catturando il vento), chiuderlo, ed è fatto. Ha un supporto per la schiena, un ampio spazio per sdraiarsi e un design moderno che conferirà quel tocco chic che desideri per il tuo terrazzo (o per qualsiasi altro posto in casa dove decidi di metterlo).

Ecco l’ultima invenzione di Lidl per il relax

La prima cosa che colpisce del divano gonfiabile blu Airlounge è la sua forma: è stato progettato per permetterti di distenderti completamente, come se fossi su una lettino di lusso, ma ha anche una sorta di supporto per la schiena che lo rende perfetto per sedersi a chiacchierare, leggere o addirittura lavorare all’aperto. E, anche se può sembrare fragile, è tutt’altro che ordinario: supporta fino a 200 chilogrammi di peso ed è realizzato al 100% in poliestere impermeabile, rendendolo l’alleato perfetto anche in presenza di un po’ di umidità.

Un altro vantaggio è la sua praticità. Quando non lo usi, si ripiega e si ripone nella sua compatta borsa da trasporto. Non occupa spazio e può essere riposto in un armadio, nel bagagliaio dell’auto o appeso a un attaccapanni. E, poiché si pulisce facilmente con un panno umido, non devi preoccuparti se si sporca di polvere o terra.

Ideale per terrazze, giardini o gite fuori porta

Nonostante non sia adatto per l’uso in acqua (attenzione, non dovrebbe essere usato come materassino per la piscina), l’Airlounge è perfetto per quei momenti di relax all’aperto. Sulla tua terrazza, per esempio, diventerà il tuo angolo preferito della casa. Devi solo gonfiarlo e posizionarlo vicino a un tavolino o accanto a delle piante, e avrai creato il tuo personale angolo di paradiso. Ma è anche perfetto da portare in un parco, in campeggio o in qualsiasi gita nella natura, soprattutto ora che si avvicinano i giorni festivi della Pasqua. Pesa meno di un chilo e si adatta a qualsiasi zaino.

Inoltre, ha un design molto stabile. A differenza di altri divani gonfiabili che sembrano una trappola mortale ogni volta che ci si siede, questo mantiene bene la forma e si adatta al corpo, quindi puoi rimanere seduto per ore senza che si sgonfi o perda la forma.

Perché sta avendo tanto successo da Lidl?

Perché offre tutto ciò che stiamo cercando al momento: prodotti comodi, pratici, che non occupano molto spazio e che sono accessibili. Per meno di 18 euro, il divano gonfiabile di Lidl ti offre il lusso di sdraiarti come se fossi su un’amaca di un hotel senza la necessità di avere un giardino, una piscina o di pianificare le vacanze. E, al giorno d’oggi, questo è un vero lusso.

Come utilizzarlo correttamente per farlo durare più a lungo

Per poterne godere al massimo, è ideale usarlo su superfici lisce (come l’erba, il pavimento della terrazza o la sabbia pulita). Non trascinarlo sul suolo per evitare l’usura del materiale. Per gonfiarlo, devi semplicemente aprirlo, fare un movimento rapido da un lato all’altro per far entrare l’aria, chiuderlo arrotolando l’estremità e fissarlo con la chiusura. In meno di un minuto sarà pronto per farti sdraiare. E, quando hai finito, lo svuoti, lo pieghi e lo riponi.

Inoltre, la pulizia è semplice, basta con un panno umido e il gioco è fatto. In questo modo ti assicuri che rimanga come nuovo per molto più tempo.

Un capriccio economico che cambia i tuoi piani di riposo

A volte, tutto ciò che serve per cambiare la giornata è un piccolo gesto. E sdraiarsi su questo divano gonfiabile, con una bevanda fresca in mano, guardando le nuvole passare o il tramonto, è un vero piacere. Non c’è bisogno di avere una casa con un giardino, né tanto meno. Basta con un balcone, un tetto, o anche una stanza con luce naturale.

Per questo motivo, questo prodotto sta facendo un boom di vendite: è semplice, comodo, bello ed economico. Proprio quello che molte persone stavano cercando senza saperlo. Lidl ha colpito ancora e la sua nuova invenzione sta già finendo nel loro negozio online. Cosa stai aspettando per aggiudicartelo?.