Scopri l’ingegnoso invento di Lidl che ti permette di fare esercizio senza muoverti dal divano.

Fare esercizio dovrebbe essere l’obiettivo giornaliero di chiunque, indipendentemente dal tipo di esercizio e dall’età, in quanto è essenziale per mantenersi in forma, oltre che per molti altri motivi. Oggi ti mostriamo un fantastico strumento per fare esercizio che puoi trovare da Lidl e che sta vendendo come i caldi churros grazie al fatto che ti permetterà di fare esercizio sul divano con pochissimo sforzo… lo vorrai usare tutti i giorni!

Nel vasto catalogo di Lidl puoi trovare una grande varietà di articoli che ti saranno utili per fare esercizio, oltre a tutto il necessario per un’alimentazione sana ed equilibrata che ti consenta di godere della migliore forma fisica possibile, poiché ciò avrà un impatto positivo sulla tua salute e sul tuo stato generale. La catena tedesca sa che sempre più persone si preoccupano di avere abitudini salutari, quindi si impegna a mettere a loro disposizione ciò di cui hanno bisogno per raggiungerlo.

Il pedalatore di Lidl che sta spopolando

Si tratta del Allenatore di braccia e gambe, un meraviglioso dispositivo che ti permetterà di allenare comodamente le tue gambe e le tue braccia sul divano, ad esempio mentre guardi una serie o un film, quindi farai esercizio senza accorgertene, ma godendo dei risultati incredibili una volta che lo trasformi in un’abitudine. Attualmente ha un prezzo di 49,99 euro, un importo che è una vera occasione poiché è un dispositivo che cambierà davvero la tua vita se lo utilizzi regolarmente.

Questo fantastico pedaleatore di Lidl ha un display LCD per visualizzare costantemente le informazioni relative ad ogni allenamento, con la possibilità di scegliere tra 6 diverse funzioni. Catalogato come “Prodotto stella” dalla catena tedesca, questo dispositivo è un allenatore appositamente progettato per rafforzare i muscoli delle braccia e delle gambe, con caratteristiche interessanti come quelle che elenchiamo di seguito:

Grande display LCD di facile lettura.

Console integrata con 6 funzioni.

Indicazione digitale di velocità, tempo di allenamento, distanza percorsa e consumo di calorie.

Piedini con ventose per garantire totale stabilità.

Manopola di resistenza regolabile in modo continuo.

Cinghie regolabili senza bisogno di alcun attrezzo.

Design compatto.

Maniglia di trasporto.

Biellette in metallo resistenti con pedali rimovibili.

Carico massimo supportato di 120 kg.

Misure 43,5 x 42,6 x 32,3 cm.

Peso 5 kg.

Realizzato in plastica, metallo e poliestere.

