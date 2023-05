Scopri l’esclusivo Ombrellone Schneider Valencia a soli 169€ da Lidl: il tuo alleato perfetto per l’estate!

Scopri l’innovativo ombrellone caratterizzato da un design elegante e funzionale. Resistente all’umidità e alla luce, con otto robuste stecche e un sistema di apertura regolabile a 360°. Dotato di inclinazione manuale e realizzato in poliestere di alta qualità. Disponibile in crema, antracite, mocca e verde. Prezzo: 169,00 €. Un accessorio indispensabile per il tuo giardino.

Il marchio Lidl presenta un innovativo parasole regolabile, perfetto per proteggere dal sole e godersi l’estate in giardino con stile e funzionalità. Scopriamo insieme i vantaggi, le caratteristiche e il prezzo di questo ombrellone.

Innovativo parasole regolabile: scopri i vantaggi

Il parasole Lidl presenta una struttura robusta, caratterizzata da una apertura per manovella che permette di regolare l’angolo di inclinazione e la posizione del parasole a 360° con il pedale. Questa caratteristica lo rende estremamente pratico, offrendo la possibilità di scegliere l’ombra ideale in ogni momento della giornata. Inoltre, le 8 balene di supporto garantiscono una maggiore stabilità e resistenza al vento.

Il tessuto del parasole è realizzato in 100% poliestere con trattamento idrorepellente e anti-UV, che lo rende resistente alla luce e al marciume. La presenza di vulfuro e delle aperture per la ventilazione assicurano una maggiore durata nel tempo.

Materiali e dimensioni: ecco cosa offre questo parasole

Il parasole Lidl è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con le sue dimensioni, il parasole assemblato con supporto a piastra misura circa L 250 x H 238 x D 320 cm, mentre la copertura dell’ombrellone ha una grandezza di L 250 x W 250 cm. Il diametro dell’albero è di circa 55 x 40 mm, offrendo una solida base.

Nella confezione è incluso il supporto della piastra per piastre di percorso 40 x 40 cm (consegna senza piastre), che consente di fissare facilmente il parasole al suolo o ad altre superfici.

Colori e prezzo: un ombrellone versatile per ogni giardino

Il parasole Lidl è disponibile in diversi colori, tra cui crema, antracite, mocca e verde, permettendo di scegliere la tonalità più adatta alle proprie esigenze e preferenze estetiche. Il prezzo del prodotto è di 169,00 €, rendendolo un’opzione accessibile e di buon rapporto qualità-prezzo per chi desidera un ombrellone funzionale e di design.

Per riassumere, il parasole regolabile Lidl offre un’ampia copertura, materiali resistenti e un design pratico e versatile. Con il suo prezzo di 169,00 € e le sue caratteristiche di qualità, si tratta di un’ottima scelta per chi desidera proteggersi dal sole durante le calde giornate estive, senza rinunciare allo stile e alla praticità.

