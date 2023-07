Scopri le ultime tendenze nell’arredamento di casa con Leroy Merlin

Avere una casa richiede certe attenzioni oltre alla pulizia, ed è molto legato al nostro benessere. Ad esempio, decorarla con diversi elementi decorativi, come quelli che abbiamo da catene come Leroy Merlin, renderà la nostra casa un luogo piacevole, bello e pieno di tranquillità e calma. E per fare questo, niente di meglio che decorare il nostro spazio con proposte molto adatte.

Quindi, ci sono sicuramente molti prodotti e pezzi per decorare qualsiasi casa, cosa che il negozio di Leroy Merlin ha riflettuto molto bene in queste idee che andremo a conoscere. Dai diversi tipi di mobili, più alti, più bassi, tessili, lampade… e questa volta, ci siamo concentrati su quelli che possono essere prodotti con un prezzo più basso rispetto ad altri negozi, e che saranno tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una nuova aria.

Leroy Merlin veste e combina il tuo ambiente con pezzi come la sua tenda arricciata Salsa

Tutti i mobili che troviamo da Leroy Merlin hanno un vantaggio, che è quello di avere una garanzia di 5 anni, così come il fatto che ognuno di loro è realizzato in materiali resistenti e si distinguono quest’anno più che mai per essere modulari e perfettamente combinabili. In questo modo, possiamo cambiare le composizioni. Ora, inoltre, possiamo combinarli tutti in modo molto facile e risolutivo.

Un ottimo esempio di ciò è rappresentato da opzioni tanto valide come la seguente tenda arricciata, una delle novità che ci sono piaciute di più nei corridoi della catena francese per garantire un bel posto, con un grande aspetto, ma soprattutto per portare qualcosa di nuovo in casa. È il modello Salsa, realizzato in poliestere con finitura in colore bianco e grigio granito liscio. Molto versatile, non passerà inosservato per la sua finitura semplice e minimalista. Costa 33 euro.

Il tappeto in iuta naturale Medina di Leroy Merlin

Uno dei migliori modi per vestire e armonizzare la nostra casa è con pezzi che danno un’atmosfera più naturale all’ambiente, ma senza esagerare e che si abbini bene con il resto dell’arredamento. Vogliamo dire, è bello completare il nostro spazio con questo tipo di pezzi, ma senza esagerare. A questo proposito, e come grande esempio di tutto ciò che possiamo trovare nel catalogo di Leroy Merlin, abbiamo considerazioni come questo tappeto in iuta.

Un tappeto in iuta naturale, chiamato Medina, che è uno dei più apprezzati del catalogo attuale e più recente del negozio. Molto convincente per un ambiente caldo e naturale, questo tessile ha forme rotonde che si abbineranno perfettamente al tuo spazio in casa. Tessuto a piattaforma di colore naturale, ha misure principali di 120 x 120 cm. Possiamo acquistarlo a un prezzo di 35 euro.

Lo scaffale da cucina e i supporti di Leroy Merlin con portabottiglie

Indipendentemente da ciò che otteniamo nella nostra casa, dobbiamo sapere che l’arredamento di una casa racconta la storia di chi la abita. I mobili, i piccoli accessori, come quadri o cuscini, o il colore delle pareti servono per riflettere la personalità e il momento di vita di ognuno. E come grande esempio, questo si evidenzia direttamente con lo scaffale da cucina di Leroy Merlin, che è molto attraente perché ha i supporti.

In questo senso, e molto succulento per una cucina di grande design, con questo tipo di mobili possiamo avere tutto a portata di mano, letteralmente. Questo non è per altro che per il suo tubo in ferro con finitura in colore nero. Con una capacità di carico di 75 kg, è anche dotato di un portabottiglie per un massimo di 4 bottiglie, 2 portabicchieri e 3 ripiani di stoccaggio. Costa in negozio 105 euro.