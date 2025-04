Scopri l’articolo IKEA che sta conquistando i giardinieri: 5 motivi per non perderlo!

Hai un balcone, una terrazza o un piccolo patio e sogni di realizzare un angolo verde dove coltivare erbe e ortaggi? Allora devi scoprire il nuovo vaso di IKEA che sta conquistando gli appassionati di giardinaggio. Non siamo i soli a dirlo: sempre più persone scelgono questo prodotto per il suo design accattivante, la praticità e, soprattutto, la facilità d’uso. Stiamo parlando del modello ASPAREN, un vaso verde scuro che sta facendo innamorare chiunque lo provi.

All’apparenza ha un design semplice, ma nasconde molte sorprese. La sua forma allungata e rialzata consente di piantare di tutto: dai fiori decorativi ai pomodori, basilico, lattuga e anche peperoncini. Ma non finisce qui: può anche funzionare come divisorio naturale se desideri separare spazi sulla tua terrazza o creare un po’ di privacy senza installare muri. Per questi motivi (e molti altri), gli utenti lo consigliano come l’alleato perfetto per iniziare a coltivare in casa. Aggiunge quel tocco naturale che trasforma ogni angolo in un’oasi e si adatta bene sia a spazi ampi che ristretti. Se ami le piante e cerchi un modo semplice per avviare il tuo orto urbano, questo vaso di IKEA sarà un vero colpo di fulmine.

La novità di IKEA per gli amanti del verde

Il modello ASPAREN di IKEA non è un vaso qualsiasi. Ha dimensioni generose (89 cm di lunghezza, 38 cm di larghezza e 40 cm di altezza), perfette per permettere alle tue piante di crescere comodamente. Inoltre, il disegno rialzato è ideale per lavorare con le piante senza stressare la schiena. Dimentica di doverti chinare o di trovarti in posizioni scomode: tutto è pensato per rendere l’esperienza piacevole.

Ciò che colpisce di più è il colore verde intenso, che si abbina a qualsiasi arredamento esterno. Si sposa bene sia con terrazze moderne che con balconi più rustici. E se lo spazio ti preoccupa, ecco una buona notizia: è impilabile, quindi quando non lo usi, puoi riporlo facilmente senza ingombrare.

Perfetto per orti urbani e piante commestibili

Questo vaso è ideale per piantare ogni tipo di pianta, ma è particolarmente adatto per creare il tuo orto urbano a casa. Puoi seminare pomodorini, peperoni, fragole, rucola, calendule e spinaci. La terra è ben distribuita e aerata e, se necessario, puoi praticare fori per il drenaggio affinché l’acqua non ristagni.

Questo dettaglio è fondamentale poiché spesso i vasi grandi non consentono modifiche. IKEA, invece, ha pensato a questo aspetto, offrendoti la libertà di scegliere in base al tipo di pianta che desideri coltivare. Una soluzione ben studiata, soprattutto se sei un principiante e vuoi sperimentare.

Un vaso resistente e facile da pulire

Un ulteriore vantaggio è la sua resistenza. È realizzato in plastica di polipropilene, con almeno il 50% di materiale riciclato. Questo lo rende leggero, facile da spostare e, allo stesso tempo, durevole. Non teme né la pioggia né il sole, e la pulizia è estremamente semplice: basta un panno umido.

Inoltre, è progettato esclusivamente per esterni, il che significa che resiste bene alle intemperie. Puoi lasciarlo all’aperto tutto l’anno e, quando arriva l’inverno o desideri fare pulizia, puoi impilarlo e riporlo senza occupare spazio.

Usalo come divisorio naturale per balconi o patii

Uno degli utilizzi più belli e pratici di questo vaso è come separatore di spazi. Se hai una terrazza condivisa o vuoi creare diverse aree (zona pranzo, relax, coltivazione…), l’ASPAREN è perfetto. Posiziona due o tre vasi di seguito con piante alte come bambù, lavanda o rosmarino, e noterai un cambiamento significativo.

La sua forma rettangolare e rialzata crea una sorta di “muro verde” che offre privacy senza rinunciare alla luce. È un’alternativa decorativa, economica ed ecologica rispetto alle tradizionali griglie o separatori artificiali.

Prezzo e disponibilità di IKEA

Il vaso ASPAREN è in vendita a 59,99 € e disponibile sia in negozi fisici che online. Data la sua dimensione, si consiglia di controllare la disponibilità per il ritiro in negozio o la consegna a domicilio. Ecco un consiglio: non procrastinare, poiché tende a esaurirsi durante la primavera e l’estate, quando tutti desiderano ravvivare il proprio balcone.

Non c’è dubbio che gli appassionati di giardinaggio che possiedono già questo vaso di IKEA tornano a comprarlo. E chi lo ha visto a casa di un amico, tende a chiedere dove trovarlo. Questo vaso ha guadagnato popolarità perché mantiene le promesse: è funzionale, esteticamente piacevole, facile da utilizzare e molto versatile.

Molti giardinieri urbani lo hanno scelto come il loro preferito poiché consente di creare composizioni di piante senza difficoltà. Non hai più bisogno di un giardino per goderti la coltivazione: con un solo vaso come questo, puoi avere il tuo piccolo paradiso a casa.